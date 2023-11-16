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台泥投255億 赴加設電芯廠
台泥昨表示，加拿大總理杜魯道宣布將出資支持台泥企業團旗下能元科技，於溫哥華打造加國最大的高性能三元鋰電池電芯廠，預計明年動土，二○二八年投產，產能二點八GWh，年生產一點三五億顆圓柱型三元鋰電池，這將成為全球第一個「使用百分之百綠電」低碳高動力電芯廠。
台泥表示將投入台幣二五五億元，其中五分之一由加拿大政府資助近四十八億元。除了加國政府挹注，台泥企業團自籌款占一百億元，其他將透過銀行貸款及引進策略性投資人參與。
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