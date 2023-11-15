中華車總座陳昭文 續任車輛公會理事長

台灣區車輛工業同業公會於今(15)日舉行第27屆第1次會員代表大會並進行第27屆理監事選舉，會中順利選出27位理事及9位監事，理監事分別代表汽車、機車、自行車與相關零組件產業，大會結束後隨即召第27屆第1次理事會議，推選中華車總經理陳昭文連任車輛公會第27屆理事長。

公會指出，陳昭文在第26屆3年任內歷經Covid19疫情帶來許多挑戰，面對市場的逆境時，積極推動產業往綠色低碳轉型，帶領國內車輛產業發展，績效卓著，獲得政府相關單位及會員廠商的肯定，得以連任實屬眾望所歸，並且在2021年成功爭取延續老舊汽機車汰舊換新減徵貨物稅實施的優惠政策，使台灣內銷汽車及機車市場仍然可以維持穩定的銷售量。

現今氣候變遷問題日益嚴峻，淨零碳排已經成為全球性的趨勢，各國紛紛宣布達到淨零碳排的時程，政府也宣示2050年淨零排放的目標，包含四大策略中的「產業轉型」，以及十二項關鍵戰略中的「運具電動化及無碳化」和車輛產業息息相關。

為了對應氣候變化，各國均朝向訂定更嚴格的環保法規，使車輛產業產生巨大的變化，提升能源效率、減少碳排放技術在車輛領域有著快速的發展，包含採用輕量化材料、智慧化系統以及電動化等先進技術，隨著與電子資通訊及AI人工智慧的結合，未來車輛將具備更高的智慧化，傳統內燃機引擎也將面臨市場轉型的壓力，台灣車輛產業有許多產品出口，淨零碳排是出口廠商需要去面對的重要課題。

未來車輛公會將持續積極配合政府共同推動產業發展策略，面對未來世界更多變化的環境，車輛公會將持續作為產業及政府之間的橋樑，在互相合作下，創造有利整體產業發展的環境，協助產業升級轉型，爭取更多商機，邁向低碳永續發展的目標，讓車輛公會的會員們更有信心迎向未來的挑戰。