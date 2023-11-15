新北電商學院助攻業者迎戰全球趨勢 年度交流會提前布局2024線上商機

2023新北電商學院於今日舉辦「新北電商學院年度交流會」，邀請到在國際B2B平台業務開發超過十年的資深業務經理王毓晶，以及知名網路行銷顧問林杰銘出席趨勢講座，為業者解說2024跨境電商趨勢，並強化業者網紅操作策略，拓展銷售技法。另外，活動也邀請過往成功輔導的三家公司分享Youtube及IG網紅行銷經驗，活動現場交流十分熱絡，盼助業者提前布局2024跨境電商，拓展新一年的線上商機。

經發局長何怡明表示，近年數位科技興起，電子商務、數位轉型成為全球趨勢，為協助企業解決人才痛點，因應ChatGPT引發的產業革命，協助企業接軌新科技，新北電商學院新增AI運用培訓等課程，並透過互相交流提高業者經驗，協助業者做更有效的廣宣內容製作與行銷、客戶服務，深入了解消費者喜好和需求。

經發局說，年新北電商學院，以基礎課程、進階課程及一對一諮詢輔導三大作法，協助新北市企業在競爭激烈的電商市場中嶄露頭角。今年有超過110家新北企業及將近1,000人次參與新北電商學院，其中身體智慧有限公司的執行長鄭雲龍表示表示：「透過新北電商學院的培訓課程，了解如何透過電商後台數據，看出市場變化及消費者喜好，以作為企業未來布局參考」。

「新北電商學院年度交流會」邀請顧問和專業服務供應商現場提供諮詢服務，包括趨勢洞察、品牌行銷策略、社群數據分析等建議。行銷顧問林杰銘指出網紅合作眉角多，只要能掌握與網紅合作的SOP，就能創造網紅和品牌的共贏模式，有效助力企業網紅行銷減少碰雷，增加合作效益。企業紛紛表示，此次活動具有很強的未來指導性和實際操作性，進一步開闊了2024年電商布局，並提升了品牌行銷的認知。

妍婈國際有限公司的品牌經理陳雅柔表示，在行銷推廣上採取多元性別策略，搶攻各大愛美族群，並呼籲新北企業都要積極響應政府提供的豐富電商資源，擴大品牌影響力及營收；大漢家具的行銷經理Paul也表示，產業轉型並不容易，透過電商學院的專業顧問諮詢獲得了寶貴的指導，能更有效地經營企業。