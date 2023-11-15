統一超推動ESG有成 連7年獲TCSA台灣企業永續獎肯定

統一超（2912）2023年已陸續榮獲海內外超過30個獎項，第16屆「TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮今（15）日登場，統一超表現亮眼，再度蟬聯「永續綜合績效獎-台灣百大永續典範企業獎」、「企業永續報告獎-貿易百貨第1類白金級」，今年為第4年榮獲貿易百貨業白金獎，亦連續2年獲選該業別第一名佳績。並一舉榮獲6項「永續單項績效獎」分別為氣候領袖獎、循環經濟領袖獎、創新成長領袖獎、高齡友善領袖獎、社會共融領袖獎、創意溝通領袖獎，共榮獲8個獎項，展現實踐SDGs及落實永續行動的成果。

由台灣企業永續學院主辦的第16屆「TCSA台灣企業永續獎」，今年共有386家企業參賽，統一超參獎邁入第7年，今年再度榮獲「永續綜合績效獎-台灣百大永續典範企業獎」、「企業永續報告獎-貿易百貨第1類白金級」外，並以「低碳行動計畫」、「減塑推動及循環經濟專案」、「OPEN POINT生態圈」、「公益友善商店守護銀世代」、「好鄰居閱讀勵學永續扎根計畫」、「創新減塑愛地球」，在E永續環境、S社會共融、G公司治理類，獲得6項「永續單項績效獎」肯定。

7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」持續引領超商素蔬食風潮，與供應商攜手打造素蔬食產業鏈，今年更達成複合店100店里程碑，鮮食及冷凍品專區更遍布全台逾2,500間門市，讓每個縣市的消費者都能買到「天素地蔬」，至今低碳飲食成效已減少約2萬公噸碳排量，相當於54座大安森林公園吸碳量。7-ELEVEN門市將室內照明燈管改為LED，針對高耗能門市進行節能改善，降低整體門市用電，並取得超商首例近零碳建築授證暨綠建築標章，2022年門市成功節省約1.17億度電，同時也減少間接排放59,524 公噸CO2e。

統一超也率先響應環境部法規，積極推展減塑行動「OPEN iECO循環杯共享租借服務」已突破千間7-ELEVEN門市；超過115家門市設置「高效智慧回收機」，2022年至今回收超過600萬瓶寶特瓶與近180萬顆廢電池，更將部分回收的寶特瓶透過專業技術再製為「永續商品」於門市販售。

統一超持續打造超越顧客期待生活服務平台，近10年來架構跨品牌、跨通路的「OPEN POINT生態圈」，挾帶逾6,800家7-ELEVEN門市的通路優勢，OPEN POINT會員生態圈近1,700萬會員，串聯各大合作消費場域，帶來全新零售數位經濟價值，共創永續會員經濟。

7-ELEVEN把愛找回來公益平台關注社會議題長達35年，透過首創「幾點了咖啡館」、「公益智FUN機」、「輔療犬陪同失智長輩進入超商」等全新體驗，「幾點了咖啡館」已於19個縣市推展、遍及離島，扣連本業結合公益服務，持續打造樂齡友善環境，成為離家最近的社區失智友善平台。此外，統一超也發揮品牌影響力，架構「ESG永續宣傳平台」，以「地球永續，你我日常」為號召，邀請消費者、公益團體、媒體、供應商、員工等多方利害關係人共同響應永續行動，並深入全台校園共6家大學培力永續人才。