快訊

BNT疫苗採購「吳秉叡打敗東洋大佛」 吳子嘉的爆料者曝光嘆：諷刺啊

藍白合拍板6共識 學者一看指這點「很多灰色地帶」

性侵小六男童還生子！中年女狼師被抓包原因曝 桃市教育局：終身不得任教

統一超推動ESG有成 連7年獲TCSA台灣企業永續獎肯定

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一超推動ESG有成，連7年獲TCSA台灣企業永續獎肯定，榮獲8個獎項。圖/統一超提供
統一超推動ESG有成，連7年獲TCSA台灣企業永續獎肯定，榮獲8個獎項。圖/統一超提供

統一超（2912）2023年已陸續榮獲海內外超過30個獎項，第16屆「TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮今（15）日登場，統一超表現亮眼，再度蟬聯「永續綜合績效獎-台灣百大永續典範企業獎」、「企業永續報告獎-貿易百貨第1類白金級」，今年為第4年榮獲貿易百貨業白金獎，亦連續2年獲選該業別第一名佳績。並一舉榮獲6項「永續單項績效獎」分別為氣候領袖獎、循環經濟領袖獎、創新成長領袖獎、高齡友善領袖獎、社會共融領袖獎、創意溝通領袖獎，共榮獲8個獎項，展現實踐SDGs及落實永續行動的成果。

由台灣企業永續學院主辦的第16屆「TCSA台灣企業永續獎」，今年共有386家企業參賽，統一超參獎邁入第7年，今年再度榮獲「永續綜合績效獎-台灣百大永續典範企業獎」、「企業永續報告獎-貿易百貨第1類白金級」外，並以「低碳行動計畫」、「減塑推動及循環經濟專案」、「OPEN POINT生態圈」、「公益友善商店守護銀世代」、「好鄰居閱讀勵學永續扎根計畫」、「創新減塑愛地球」，在E永續環境、S社會共融、G公司治理類，獲得6項「永續單項績效獎」肯定。

7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」持續引領超商素蔬食風潮，與供應商攜手打造素蔬食產業鏈，今年更達成複合店100店里程碑，鮮食及冷凍品專區更遍布全台逾2,500間門市，讓每個縣市的消費者都能買到「天素地蔬」，至今低碳飲食成效已減少約2萬公噸碳排量，相當於54座大安森林公園吸碳量。7-ELEVEN門市將室內照明燈管改為LED，針對高耗能門市進行節能改善，降低整體門市用電，並取得超商首例近零碳建築授證暨綠建築標章，2022年門市成功節省約1.17億度電，同時也減少間接排放59,524 公噸CO2e。

統一超也率先響應環境部法規，積極推展減塑行動「OPEN iECO循環杯共享租借服務」已突破千間7-ELEVEN門市；超過115家門市設置「高效智慧回收機」，2022年至今回收超過600萬瓶寶特瓶與近180萬顆廢電池，更將部分回收的寶特瓶透過專業技術再製為「永續商品」於門市販售。

統一超持續打造超越顧客期待生活服務平台，近10年來架構跨品牌、跨通路的「OPEN POINT生態圈」，挾帶逾6,800家7-ELEVEN門市的通路優勢，OPEN POINT會員生態圈近1,700萬會員，串聯各大合作消費場域，帶來全新零售數位經濟價值，共創永續會員經濟。

7-ELEVEN把愛找回來公益平台關注社會議題長達35年，透過首創「幾點了咖啡館」、「公益智FUN機」、「輔療犬陪同失智長輩進入超商」等全新體驗，「幾點了咖啡館」已於19個縣市推展、遍及離島，扣連本業結合公益服務，持續打造樂齡友善環境，成為離家最近的社區失智友善平台。此外，統一超也發揮品牌影響力，架構「ESG永續宣傳平台」，以「地球永續，你我日常」為號召，邀請消費者、公益團體、媒體、供應商、員工等多方利害關係人共同響應永續行動，並深入全台校園共6家大學培力永續人才。

咖啡館 生態 消費

延伸閱讀

為城市發展困境找解方 雲林縣府4專案計畫獲天下城市治理卓越獎

響應國際蔬食日！全家便利商店「植覺生活、FamiCollection」推8款低碳蔬食新選擇

2023生技論壇／勤業眾信生技醫療產業負責人虞成全：強化ESG 必行之路

ESG題材火 長線帶財

相關新聞

連10年！華航首獲「台灣十大永續典範企業獎」最高榮譽肯定

2023年「台灣企業永續獎（TCSA）」及「全球企業永續獎（GCSA）」11月 15 日發布評比結果，中華航空（2610...

1.5°C溫控目標期限逼近 MSCI：脫碳之路進入 「下半場」

近兩百個國家和地區的代表、決策者和商界領袖即將聚首杜拜出席第 28屆聯合國氣候變化大會（COP28）之際， 全球領先的投...

中鋼12月月盤盤價多數持平 部分熱軋鋼捲每噸漲300元

中鋼（2002）召開12月月盤盤價會議，決議12月盤價以平高盤為基調，平滑下游客戶庫存成本，針對與外銷歐美市場連動性高的...

中嘉上層股東赴NCC：若違法令 督促股東合理限期內改正

針對外界關注新聞頻道業者入股中嘉集團上層股權一案，今（15）日國家通訊傳播委員會（NCC）請泓順投資、陳致遠、范瑞穎等單...

裕民航運榮獲永續報告書白金級 以及台灣百大永續典範企業雙獎

裕民航運總經理王書吉 15 日出席財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦之「2023 台灣企業永續獎頒獎典禮」，領取永續報告...

一坪1.3萬！桃園「鑽石級」店王現身 租客是這行業

內需市場熱絡，店面租賃也回穩，台灣房屋根據實價資料，彙整桃園市今年前三季單坪月租金最貴的10大金店面，集中在桃園區、中壢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。