亞泥蟬聯永續大獎ESG 深植經營理念

2023全球暨台灣企業永續獎今（15）日舉行頒獎典禮，亞洲水泥公司再度取得佳績，榮獲六大獎項，包括TCSA台灣企業永續獎中的台灣百大永續典範企業獎、永續報告白金獎、循環經濟領袖獎、以及職場福祉領袖獎；同時也在GCSA全球企業永續獎中拿下績優案例獎和永續報告銅獎。

亞泥總經理李坤炎表示，亞泥精進永續治理，勵行反貪腐，發揮企業經營正面價值，不只對每位利害關係人負責，更致力與環境、社會和土地和諧共存，始終堅持成為永續綠色家園的首選夥伴。

當全球產業從嚴峻的碳壓力逐漸走向碳焦慮，亞泥的低碳事業版圖，早已成為綠色轉型典範。亞泥是國內首家研發生產銷售低碳水泥的公司，並專精於本業，利用水泥旋窯高溫製程特性，成功推動循環經濟，以2022年為例，降低33.9萬噸天然原料和燃料使用、減少36.7萬噸廢棄物掩埋和焚化處理，總體減排達到95125噸CO2e。

此外，亞泥也強化碳管理，制定內部碳定價每噸為216元。亞泥更與國內外學術研究機構合作發展負碳技術，結合旗下亞東預拌產業鏈，製成負碳再生粒料或輔助膠結材料，訂定階段性碳捕捉目標。在環境管理方面，除了水資源回收率達86%，廢棄物回收再利用率達98%外，空汙排放更100%達到年度減量目標。

亞泥已承諾SBTi科學目標減碳，以每噸水泥膠結材料排放強度作為計算基準，去年排放強度為839，年均降幅為1.46%，今年不但提前完成，更達到2025年減碳目標的七成，讓主辦單位台灣永續能源研究基金會評審認為，亞泥在減碳成就上，絕對傲視同業。

亞泥積極打造安全、健康、幸福的工作環境，內部擁有長期且完整的人才培訓計畫，建立全方位福利制度，堅守人權盡職調查；在職業健康安全管理方面，已連續六年無重大職業災害，去年更達成全年零職災，而且與旗下子公司100%通過ISO 45001驗證，將安全意識推及價值鏈、承攬商，還主導承辦水泥公會安全伙伴計畫，藉由臨廠輔導方式，打造系統性安全防護網。

此外，亞泥也於今年通過ISO37001認證，全體董事和員工均簽署「賄賂防制政策遵循聲明書」；在績效部分，則入選台灣永續指數成分股，且連續五年獲利破百億，配發現金股利2.3元，現金殖利率為5.3%，不斷為投資人創造價值。

亞泥重申，不會只以單純企業經營成功而自滿，而是要擔任永續引領者，這不僅是一種責任，更是承諾，未來會持續擁抱永續發展理念，影響整個產業鏈，透過不懈的努力，在永續之路上奮進，邁向更綠色生產、更友善環境的明天。

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