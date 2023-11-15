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正隆淨零智紙領先同業 勇奪TCSA台灣企業永續四大獎

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
正隆持續推動規模化淨零智造，全面向布局永續低碳韌性。圖/正隆提供
正隆持續推動規模化淨零智造，全面向布局永續低碳韌性。圖/正隆提供

正隆（1904）今（15）日再度獲頒2023《TCSA台灣企業永續獎》四大指標獎項「台灣百大永續典範企業獎」、「永續報告書白金獎」、「氣候領袖獎」、「人才發展領袖獎」。正隆表示，身為全球200大潔淨企業（CLEAN200），持續透過深化S.M.A.R.T.註一五大低碳智紙策略，積極從「近零製紙」走向「淨零智紙」，開創全台最大回收紙再生規模，且首建廢紙容器循環再生商模，以低碳策略持續強化綠能及智慧造紙優勢，將傳統工廠成功轉型為更環保的智慧再生工廠。

正隆總經理張清標表示，透過實踐創新、循環、綠能三大營運主軸，正隆目標2030年工紙回收紙再利用率97%、廢棄物資源化97%，攜手利益關係人共構永續生態系，帶動產業和社會的美好循環。正隆開創全台最大再生循環商模，2022年工紙回收紙再生率超過97.6%、廢棄物資源化達95.6%，全年貢獻減碳近930萬公噸，透過一張紙的循環再生，幫助國家和社會減碳。

極端氣候事件席捲全球，聯合國警告地球已進入「氣候沸騰」（Global boiling）時代；緊接聯合國氣候變遷大會（COP28）即將於杜拜登場，今年適逢《巴黎協定》後首次「全球盤點」（GST, Global StockTake）。及早洞察氣候變遷議題，早自2005年取得全球第一張ISO 14064-1溫盤證書，正隆即啟動低碳韌性轉型，並於2008年獲得台灣第一張VCS國際碳權認證，將減碳成本轉為碳權優勢；更首創造紙業「產業碳中和聯盟」，串聯上下游夥伴打造產業碳資訊庫，穩健加速產業鏈低碳轉型，提升台灣造紙業在國際市場的競爭力。

持續拓展海內外循環綠色營運，正隆近年亦啟動「智紙4.0」轉型大計，耗資上百億元走向智慧與數位化創新，累計執行25件專行專案，大幅提升產銷營運效率和減碳效益，且解決技術人才斷層、海外拓展快速複製、設備機台老舊劣化三大問題，大幅提升營運效能，厚植海內外競爭優勢。

正隆也積極發揮產業龍頭以大帶小影響力，除長期輔導回收商轉型升級，更首創造紙業碳中和聯盟，攜手上下游業者建置產業碳數據資料庫，完成台灣第一個工業用紙碳足跡盤查，穩健強化產業氣候永續韌性，加速以正隆為首的產業鏈低碳轉型，接軌國際碳中和趨勢。

重視在地供應鏈ESG競爭力，正隆積極落實供應商議和行動，自2020年即首創實地評鑑機制、供應商ESG大會及開辦永續優良供應商獎，與300家關鍵供應商交流氣候變遷、人才培訓、數位轉型、節能減排等ESG議題，輔導關鍵業者邁向永續減碳轉型。

正隆 減碳

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