交通部招商大會將釋出2,644億元商機 創交部歷年投資商機新高峰

交通部預訂12月6日於台北凱達大飯店3樓宴會廳，以「交通商機創新猷，建設服務再躍進」為主題，舉辦「交通部112年度招商大會」，投資類別涵蓋軌道周邊土地開發、港區興建營運、觀光遊憩設施、物流發展及重大交通建設採購等94案，預估釋出商機總金額達新台幣2,644億元，再創交通部歷年招商大會投資商機新高峰。

交通部表示，招商大會除建立公私協力合作的聯繫管道，也是向業界招商引資的媒合平台，並已積極整合所屬機關（構）自2023年12月起至2024年底前可供業界投資的潛力商案，案源類別豐富多元，適合多樣化產業參與。

交通部指出，交通產業推動與發展可有效活絡地方經濟，為向與會業者推介交通商機的高度商業發展潛力，這次招商大會特別精選七件供民間參與投資的亮點商案進行簡報，分別為高速鐵路台南車站特定區產業專用區開發經營案、高雄市鳳山車站開發大樓整建營運移轉案、臺灣鐵路管理局安東街土地開發案、台中港20A、20B水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建暨租賃經營商港設施案及郵政物流園區北台灣郵件作業中心、營運中心、資訊中心空間招租案，亮點商案總投資金額逾172億元。

在七件亮點投資案中，高速鐵路台南車站特定區產業專用區開發經營案投資金額有72億元，臺灣鐵路管理局安東街土地開發案為62.3億元，台中港20A、20B水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建暨租賃經營商港設施案的12.7億元，為投資金額較高的三個案件。

交通部表示，招商大會現場將規劃12個商案展示攤位，安排專業人員詳盡解說，並配置洽談區即時提供個別諮詢，以服務業者洽談案源需求；另將特別設置元宇宙互動體驗拍照區，讓參與者感受3D元宇宙及AI技術進行虛實整合的互動魅力。

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