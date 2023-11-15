帶領台灣中油推動轉型 李順欽獲頒年度永續傑出人物獎

台灣中油榮獲「全球企業永續獎」、「台灣企業永續獎」及「BSI永續韌性卓越獎」共11項大獎，其中董事長李順欽獲選「台灣企業永續獎」之年度永續傑出人物，表彰其帶領台灣中油面對淨零轉型的挑戰，擘劃「優油」、「減碳」及「潔能」三大執行策略，由黑金轉綠金、推動公正轉型的永續成就。

台灣中油表示，從基層輪班工程師出身的43年「油人老兵」李順欽，因應新能源發展致未來化石燃料油品市場需求減少，固守起家能源，將油品從燃料轉為材料，優化與提升油品的經濟價值，積極推動煉化轉型。

台灣中油指出，李順欽深知實質減碳要從源頭做起，提出34項減碳計畫，斥資50億元提升製程能源效率，二階段推動產品碳足跡盤查、導入碳定價，結合探勘技術發展二氧化碳捕捉、封存及再利用技術，打造碳循環經濟。

為達成2050台灣淨零目標，李順欽持續布局建置低碳與零碳潔淨能源，擴大天然氣使用與強化輸儲量能與設施，建置太陽光電系統、智慧綠能加油站、加速開發台灣地熱、成立氫能專責小組，進行氫能計量、天然氣摻氫燃燒研究，帶領台灣中油成為零碳排潔淨能源供應者。

台灣中油表示，李順欽身體力行公正轉型，成立專責的永續部門推動ESG業務，面臨轉型的外部環境與社會衝擊，在第一線與內部員工溝通、辦理多場次世代對談，並藉由參與外界各項座談、研討會，溝通與宣揚台灣中油綠能轉型與永續理念，實現台灣中油「致力成為多元、創新、永續之國際能源公司」之新願景，塑造國營事業ESG新標竿。

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