一坪1.3萬！桃園「鑽石級」店王現身 租客是這行業

內需市場熱絡，店面租賃也回穩，台灣房屋根據實價資料，彙整桃園市今年前三季單坪月租金最貴的10大金店面，集中在桃園區、中壢區及龜山長庚商圈，最貴金店面位於桃園區站前商圈的中華路，目前由連鎖小吃餐飲業者承租，總坪數不到5坪，但月租6.3萬元，換算單坪月租金達1萬3312元，堪稱小而貴的鑽石級店王。

去年桃園市的店租單價王，是龜山區大同路3.81坪大的豬腳攤店面，租金2.4萬，每坪租金6301元，兩相對照之下，更凸顯今年桃園站前店王的不俗身價。

台灣房屋新埔藝文直營店店長凌嘉妍指出，該店面實際使用坪數大於登記租賃坪數，因此略創高價，市場上有不少店面含增擴建或其他額外空間的物件，因可使用面積高於登載承租坪數，實際租金單價會比登錄單價略低，承租CP值更高，在市場上也更為搶手

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，後疫情時代，桃園市店面租賃市場出現三大趨勢。

第一，「低總小店風」，住宅吹小宅風，店面也出現小店風。10大金店面中，有5間店面的登錄承租坪數不到20坪，由於宅配、外送服務盛行，餐飲零售業也趨向降低店租，增加坪效，使店面租市掀起低總價、高單價特色，尤其是含增擴建或其他額外空間的物件，因可使用面積高於登載承租坪數，實際租金單價會比登錄單價略低，承租CP值更高，在市場上也更為搶手。

第二，「鬧區商圈熱」，疫後鬧區的成熟商圈優先復甦，成為業者卡位的必爭之地，像是桃園車站的站前商圈、藝文特區，中壢的中原商圈、龜山長庚商圈等地，因機能完善且人潮眾多，消費商機活絡，證實成熟商圈的核心地段，仍是店面經營的首選。

第三，「餐飲展店旺」，小吃、飲品等餐飲店家的創業門檻相對低，且市場需求大，商機穩定，在疫後率先復甦，不僅連鎖餐飲集團大舉拓店，創業族也紛紛投入餐飲市場，帶動餐飲業的展店需求，所以今年桃園單坪月租金前十名的店面，半數皆由餐飲業者卡位進駐。

凌嘉妍指出，租賃回穩帶動小店面交易越來越火熱，以近期成交案件來說，一間位於藝文特區南平市場附近帶租約的金店面，使用坪數約15~25坪，上架一周內就以3300萬元成交，以月租6.5萬元來計，租金報酬率約2.3%，且成交後幾乎每天都有多組餐飲業者洽詢是否出租，因此近年不少房東，會特意將大坪數店面分割出租，藉此提高市場流通性與租金單價，增加整體租金報酬率。 2023桃園市單坪月租金 TOP10 黃金店面。資料來源／台灣房屋

商品推薦