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91APP財報／前三季每股賺2.45元 看好第4季動能

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
91APP董事長何英圻。報系資料照
91APP董事長何英圻。報系資料照

上櫃原生電商 SaaS 軟體服務公司91APP*-KY（6741）公布第3季合併營收為3.2億元，年增9%，創同期歷史新高，稅後淨利1.1億元，年增43%，每股盈餘0.97元。今年前三季合併營收逾9.7億元，年增11%，稅後淨利2.9億元，年增32%，每股盈餘2.45元。

91APP 指出，營運動能在實體零售品牌 D2C 電商與 OMO 需求激勵下，加上下半年百貨周年慶、雙11暖身活動齊發加持，公司整體獲利表現持續穩中走揚。

91APP 日前也公布10月營收1.15億元，月增3.17%，年增6.75％，累計今年1月至10月合併營收逾10.87億元，較去年同期成長10.63％，營運動能穩健向上。

91APP 指出，雙11主檔展現氣勢，11月起短短二週時間，整體品牌 D2C 電商交易總額（GMV）即突破二成以上成長，一掃前三季電商市場陰霾，D2C 電商業績較平日大增10倍，部分實體電商雙11全天訂單湧現高峰，單日業績甚至有數千萬佳績。

91APP 指出，上半年受整體市場影響，零售電商成長速度相對緩步，然而第4季在雙11大檔振奮下，買氣與訂單回籠，整體品牌 D2C 電商業績反彈回溫，展望第4季營運動能轉強。

雙11品牌 D2C 電商業績亮眼表現，主要受惠於91APP 所提供的零售AI模型精準會員溝通、多元電商促購機制、高效購物車系統、企業級效能與 SLA（Service Level Agreement，服務等級協定）讓交易平順無異常等助力，讓品牌成功迎戰雙11，開創優異銷售佳績。除了品牌客戶大有斬獲外，雙11活動期間，91APP 營運亦受惠新一代雲端技術採用，更有效降低投入成本，大幅提升整體系統效能，在成本控制下仍能支撐高於去年同期達2成的流量成長。

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