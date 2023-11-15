南科冷了？6土地標售僅2人投標 地政局：市場氣氛詭譎
台南市政府地政局14日辦理永康新設鹽行國中區段徵收土地第3次標售，共6標，但僅收到2封標單，最後僅一筆標脫，標脫總價約2.4億元，每坪約54.9萬元，溢價率8％，
地政局表示，綜觀本次標售結果，市場氣氛詭譎多變，政府打炒房政策連番上陣，市場相較過去幾年轉冷許多，顯見市場受目前升息、營建成本高漲及政府對營建業選擇性信用管制的影響下，房市多空因素交戰，干擾因素不少。
地政局指出，本次標售土地位於永康新設鹽行國中暨附近地區區段徵收區內，開發區鄰近永康交流道及台一線省道，距離永康火車站及安南醫院均不到10鐘車程。
區段南邊有永安轉運站結合國道客運及市區公車轉乘，西臨永安路已拓寬至40米，加上北外環道路開闢可直達南科，已建構完善交通路網，無論交通、醫療、文化、教育或就業方面，區位條件十分優越。
地政局表示，雖然本次標售土地位於新開發地區，但因具地理位置優勢，已有多家大型建設公司正積極進場施工中，土地標售公告期間，也有不少詢問，但最終卻只聽樓梯響，不見人下來，實際投標人數並不如詢問程度熱絡。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，鹽行國中徵收區周邊有機能成熟的鹽行商圈，加上擁有北外環道路機能，10分鐘可至南科生活圈，成為未來發展矚目熱區。
觀察本次標售的土地一來是部分基地面積偏小，其他較具開發規模的標的有的則是地形不夠方正，以最大筆的119地號1279坪用地整體條件頗佳，不過標售底價達5.8億偏高，推估除了標的條件之外，加上受打炒房政策、總統大選等因素，皆影響建商出手趨於保守。
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