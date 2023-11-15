租賃實登新制上路 聰明申報看這裡

租賃實價登錄新制已於2023年9月1日上路，增訂包租業者和房客簽訂的轉租契約也應申報實價登錄等規定，業者若未於簽訂轉租契約之日起30日內申報，或申報登錄之租金或面積資訊有誤，將可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，新北市三重地政事務所提醒申報人務必詳加留意。

為因應新制上路申報書應填寫欄位增加，及考量首次申報租賃實價登錄之「首報族」變多，三重地政事務所以圖文方式製作了「租賃實價登錄申報操作手冊」置於該所網站實價登錄專區，內容除了有逐欄的填載說明外，更針對申報欄位填載說明增修的部分加強備註。特別提醒申報人，租金資訊包含租金總額、車位個數、車位租金等欄位，若該些欄位或面積資訊申報不實將可處最重5萬元罰鍰，不得不慎。

三重地政事務所主任許才仁表示，實價登錄申報資訊之正確性有賴於申報人正確申報，若對於申報有任何疑問，可參閱地政事務所網站實價登錄專區，除「租賃實價登錄申報操作手冊」外，亦有成屋及預售屋案件申報之詳細圖文操作說明和範例。另外，為確保揭露資訊之正確，地政機關也會定時查核申報案件，共同為不動產交易訊息透明化把關。

相關訊息可參考新北市三重地政事務所網址：https://www.sanchong.land.ntpc.gov.tw

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