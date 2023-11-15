台中潭子人咋舌！2度驚見建案「4字頭」 原因曝光

根據內政部實價登錄，台中市潭子區弘富重劃區有2建案平均單價每坪實登突破40萬元大關，再創房價新高，令潭子人咋舌。房仲觀察，這與潭子區近期國4延伸至潭子74號道開通，加上后科、潭子科技園區等發展，讓房市漲聲響起。

台灣房屋集團趨勢資深經理陳定中表示，潭子區位於北屯、豐原之間，由於北屯、豐原現今的新案高價，都來到4、5字頭，相較之下，潭子整體的新案價碼仍落在3字頭，且潭子擁有潭子科技園區、聚興產業園區，近年又有鐵路高架化設站、國道四號豐潭段通車等交通建設利多，催動潭子的房價漲聲，使潭子新案單價朝「坐3、望4、搶5」的方向發展。

陳定中指出，過去潭子的新案供給不多，直到近年接連出現僑忠、弘富等重劃區後，推案才轉趨熱絡，其中面積較大的弘富重劃區，更是建商逐鹿潭子的首要區段，包括久樘、嘉磐、恆山及寶璽等台中知名建商，都在弘富重劃區布局推案。

其中，寶璽旗下睿嚮建設推出的「睿嚮大涵」，因基地位居角地，且具有面弘文高中與公園綠地的景觀優勢，加上知名建商品牌加持，該案的15樓頂樓景觀戶在去年11月突破40萬大關；今年9月，弘富重劃區臨台3線中山路幹道的「久樘臻綻」，12樓戶單價也來到40.7萬元，再創潭子房價新高。

業者表示，「睿嚮大涵」目前累積55筆實登揭露，均價約37萬元，最高價出現在15樓，總面積48.56坪，以總價1803萬元成交，扣除車位後，每坪單價40.3萬元，成為潭子區首個登上4字頭的住宅案。買主有一半為豐原、潭子等地自營商，另外還有后里科學工業園區、潭子科技園區的科技業高階主管，年紀多約40歲上下。 潭子科技產業園區。記者趙容萱／攝影

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