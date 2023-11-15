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營建大缺工 明年Q1破紀錄
勞動部昨公布明年第一季人力需求調查，預估明年一月人力需求淨增加四點九萬人，雖是近三年同期最低，仍為近十三年同期第三高。其中，營建工程、住宿及餐飲、醫療保健及社會工作服務、藝術娛樂及休閒服務等四行業，皆創下歷年同期新高，營建工程更創有統計以來最缺工紀錄。
勞動部統計處處長梅家瑗說，明年第一季人力需求雖是近三年同期最低，但疫後消費動能延續，再加上即將邁入春節及寒假旅遊消費旺季，內需產業人力需求殷切，整體事業單位人力需求續處高檔，屬近十三年同期第三高。
進一步分析各行業，營建工程業人力需求四二七六人，達到有統計以來最高點，住宿餐飲業、支援服務業、醫療保健及社會工作服務、藝術娛樂及休閒產業也都創歷年同期新高，用人孔急。而住宿及餐飲業淨增加七二四八人，僅次於製造業，加上住宿業占三分之一，等於住宿業人力缺口約兩千四百人；批發及零售業五五七六人，則排名第三。
對於頻以缺工為由，要求開放聘雇外籍移工的觀光旅宿業，勞動部官員說，月底前將召開專家會議，檢視交通部觀光署提交的「旅宿業開放外籍移工評估報告」，仍還在安排會議時間。
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