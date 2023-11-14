潤泰新獲長安段都更案最優申請人 打造24層智慧綠建築

潤泰創新國際（9945）今(14)日經評選為北市中山區長安段二小段都更案最優申請人，潤泰創新表示，規劃團隊以「LINK」為開發構想，整合連結眷村記憶、貼心規劃延續住戶使用需求、用心串聯延伸都市機能，為安東新城量身打造安心城。

本案基地面積1,362坪，透過都市更新開發及 TOD大眾運輸導向規劃，興建總樓地板9,420坪，全案投資金額約46億，預計2030 年完工。

長安段二小段都更案位於市民大道、八德路二段210巷、安東街16巷所圍之街廓範圍，周邊公劃更新地區都更需求迫切，潤泰以永續理念推動都市再生，協助屋齡42年安東新城整合重建，導入商業機能並補足公益設施。

個案規劃單棟24層住宅大樓，一樓臨市民大道側規劃高質感店鋪，2至24樓為住宅使用，滿足私地主分配需求。

基地採34.4%低建蔽率設計，退縮留設900坪開放綠化廣場，以公共藝術廣場、雨水花園廣場、街角廣場及複層式綠帶串聯開放空間，並將通學步道內化完整建構，結合安東新城空軍眷舍歷史記憶設置風動立體雕塑及人行步道彩繪鋪面，提供地區民眾休憩停留的友善空間。

個案於基地一樓捐贈公共托嬰中心，規劃獨立出入口及設置專屬電梯。潤泰承諾採用內政部認證之新型鋼骨鋼筋混凝土複合結構工法，減少碳排及木模板用量，並同時取得銀級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，落實永續建築規劃。

潤泰主動認養整體規劃臨市民大道側人行步道並維護鋪面15年，提供學區孩童更舒適安全的通學路。響應政府綠運具政策，社區全面預留電動車充電線架、捐贈20輛 Youbike 系統、捐贈5台gogoro 供社區使用，發揮共享經濟價值，打造節能、減廢、安全、健康、智慧的綠建築。

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