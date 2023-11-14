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房價高不可攀！不僅坪數縮水 民眾買房樓層還愈買愈低

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

近幾年大樓推案量大，多數買方也喜歡有電梯的大樓社區，不過據內政部不動產資訊平台統計發現，國人購屋樓層似乎有愈買愈低的跡象，今年平均購屋樓層為8.2層，與三年前相比少了1層，且今年各樓層區間的交易，比例最高在4-5層，占整體26.64%，但三年前比例最高是在11-15層，顯示購屋主力從高樓層往低樓層移動。

全國住宅交易樓層統計。資料來源／住商機構
全國住宅交易樓層統計。資料來源／住商機構

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，高樓層視野佳、隱私性高，通常樓層越高房價越貴，資金動能強時買高樓層多，但今年市場風向轉為保守，買方也以自用居多，故購買價格實惠親民的中低樓層比例增加。

觀察今年購屋各樓層占比，5層以下總共占50.2%，買方購買住宅挑選低樓層者占多數，對比三年前6樓以上總共占55.45%，反而是中高樓層的交易比例高，此外，16層以上的比例今年明顯減少，三年前比例有13.92%，今年下降至10.92%。

郎美囡表示，每棟大樓各樓層價差不一，有些社區每層一坪差千元，像「西華富邦」有景觀的豪宅，4樓成交單價約每坪140萬元，39樓單坪可到290萬元，高樓層跟低樓層單坪價差超過百萬元。

各樓層各有好壞，高樓層視野佳、隱密性高，頂樓戶沒有鄰居干擾，通常是最貴的一層，但高樓層總價門檻高，有需要擔心停電或電梯維修的問題，而低樓層的優缺點跟高樓層相反，2~3層直接行走樓梯負擔不會太大，至於中樓層是中庸的選擇，若周邊房屋低矮，中樓層能有高樓層的優勢，房價也不似高樓層貴，是最容易銷售的樓層。

統計各縣市平均購屋樓層，新北市及高雄市的平均購屋樓層在10層以上，高雄市有高達32.78%的購屋集中在11-15層，桃園市雖然平均購屋樓層不到10層，但11-15層的比例有33.06%，新北市4-5層的比例有37.04%，主力在低樓層，但16層以上比例18.63%，是全台超高樓層占比最高的縣市。

2023年各縣市住宅交易樓層平均TOP10。資料來源／住商機構
2023年各縣市住宅交易樓層平均TOP10。資料來源／住商機構

郎美囡指出，新北市及高雄市近幾年重劃區的大樓推案多，並有眾多換屋人口，其次，新北市房價低於台北市，相較之下新北市高價位的物件更容易出售，而高雄市這幾年半導體廊帶拉動高端買盤，有助於高樓層的銷售率。

住商不動產研究室執行總監徐佳馨表示，今年自用買方撐場，總價帶是關鍵，相較於大樓總價高、公設比也高，總樓層數低但實際使用坪數高的中古華廈及公寓顯得更實惠，這也可能是平均購屋樓層向下移動的原因。

房價 內政部 電梯

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