德國MEDICA醫療展揭幕 竹科率廠商開創精準健康新商機
竹科管理局率領9家園區精準健康業者組成「台歐精準健康產業國際交流與商機鏈結團」，遠赴德國尋求商機，13日到16日一連4天於全世界最大杜賽道夫醫療器材展（MEDICA），展現竹科生醫聚落耀眼成績與實力，吸引國外醫療市場關注。
竹科管理局除參與Medica展會外，行程亦拜會當地知名企業、機構及專家，包含歐洲醫療器材貿易商Servoprax GmbH、創新醫學聚落Medizin NRW及具歐美大廠臨床服務試驗顧問Dr. Betty Luong 等進行交流，透過雙方經驗分享，可讓歐洲更具體掌握新竹科學園區精準健康科技量能，將持續密切聯繫，促進國際合作機會，可提升園區業者國際競爭力及拓銷全球市場。
2019年底全球新冠肺炎疫情爆發後，新竹科學園區整體營運未受衝擊，園區業者總營業額仍能逆勢成長，再創高峰。可歸功於竹科廠商累積多年的深耕技術與應變能力，得以突破疫情逆境開創新局，成為台灣驕傲的護國群山。今年1至8月生技產業總營業額達新台幣124億元，相較去年同期成長近1成，顯示竹科廠商仍持續積極投資並擴大布局。
近年政府積極推動「台灣精準健康戰略產業」政策，竹科管理局也極力協助園區既有ICT優勢產業與周遭醫療院所合作，朝跨域整合智慧化應用發展，建構良善產、學、研、醫的生態環境，包含精準預測、診斷、治療及預後監控等四大趨勢面向布局，協助園區精準健康產業再進化及壯大整體產業聚落。
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