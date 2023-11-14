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嘉義市3年漲兩成 在地房仲：新案坐3望4、未來還會漲

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
嘉義街景。圖／東森房屋提供
嘉義街景。圖／東森房屋提供

嘉義市因房價相對親民，向來有購屋天堂之稱。東森房屋研究中心彙整實價登錄資料，今年前三季嘉義市的成交件數為731件，相較於2021年同期的912件，短短3年時間就大幅縮減了近2成，不過，嘉義市的平均房價不僅沒有因為交易量萎縮而下跌，反而還上漲了22.3%。

東森房屋嘉義民生嘉大加盟店店東李銘基表示，嘉義市兼顧基礎機能與話題性，有穩定的自住買盤坐鎮，房價支撐力較強，推估未來嘉義房市將朝向量穩、價漲的方向發展。

李銘基表示，前幾年全台房市一片火熱的時候，嘉義市憑藉房價基期低的先天優勢，吸引了大量短期投資客駐足。但自去年下半年以來，在政府打炒房、選舉、地緣政治風險、戰爭、升息等因素的干擾下，投資客逐漸退場，市場主要靠自住客撐盤，交易量自然也就出現了下滑現象。

不過，在房價方面，由於嘉義市腹地不大，生活機能和人口相對集中，本身就有強勁的自住需求，再加上民眾的通膨預期和居高不下的營建成本，短期內嘉義房價出現回落的可能性並不高。甚至隨著嘉義市圖書館總館園區、鐵路高架化、湖子內重劃區、西區大發展等利多題材的發酵，嘉義市房價仍有穩定上漲的空間。

李銘基表示，雖然最近幾年嘉義市的房價上漲了不少，但與其他主要都會區相比，目前嘉義市的房價仍屬親民，中古透天的購屋總價普遍落在1,000-1,500萬元，三房中古大樓的平均購屋總價則普遍落在700~800萬元。

對於自住客群來說，目前耐斯廣場周遭是非常值得留意的購屋區塊，耐斯廣場附近有嘉義基督教醫院、好市多、家樂福等，到民雄工業區、台1線、嘉北火車站也很方便，區內商業活絡，機能成熟，居住條件相當不錯。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，嘉義市的房市前景很有想像空間，嘉義市作為台灣早期發展的城市之一，區內可供大面積開發的素地資源已經愈來愈少，新建案的價格更是屢創新高。

目前嘉義市新建案的開價普遍都在2字頭以上，部分新建案甚至可以達到「坐3望4」的水準，在新建案的帶動下，區內中古屋的價格也在持續走揚。

近3年嘉義市住宅交易價量變化。資料來源／東森房屋
近3年嘉義市住宅交易價量變化。資料來源／東森房屋

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