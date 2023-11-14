快訊

民進黨發言人也被爆上酒店！ 游智彬曝「有限制級照片」：還找人用錢收買

組團赴陸每日限2千人 旅行業界反彈：兩套說法很困擾

你也沒用了吧？Threads終於開放「刪帳號」！教你操作不怕刪掉IG

環狀線通車四年 7站漲幅逾二成、這站天天成交

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
位於新莊的新北產業園區站，四年間房價上漲26%，漲幅在環狀線西環段的14個站點中位居第一。房市示意圖／永慶房屋提供
位於新莊的新北產業園區站，四年間房價上漲26%，漲幅在環狀線西環段的14個站點中位居第一。房市示意圖／永慶房屋提供

環狀線西環段自2020年1月底通車至今即將屆滿四年，隨著南環段、北環段開始興建、東環段如火如荼地規劃中，完整的環狀線交通網路逐漸形成，也吸引許多買家目光。

永慶房產集團透過實價登錄資料，統計從西環段通車至今，14站點周邊房市價量變化。其中，有7站周邊房價漲幅逾二成，而新北產業園區站以26%的漲幅居冠。

觀察今年1至9月的交易量，位於新莊區的幸福站以成交298件位居第一、板橋區的新埔民生站則以289件緊追在後。

環狀線各捷運站近年房市交易價量。資料來源／永慶房屋
環狀線各捷運站近年房市交易價量。資料來源／永慶房屋

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，幸福站的基地位置佳，鄰近新莊舊市區，同時也緊鄰新莊副都心、頭前兩大重劃區，周邊公共設施、學區、商圈資源完善，整體生活機能佳。

此外，幸福站上一站的頭前庄站可連通中和新蘆線、下一站的新北產業園區站則可轉至桃園機場捷運，雙捷運交會站的優勢也吸引了不少首購族以及通勤族，購屋需求穩定，房價也從2020年的3字頭漲到了4字頭。

位於板橋區的新埔民生站坐落在熱鬧的新埔商圈，也能夠站外轉乘板南線新埔站。

陳金萍分析，新埔區域的商業活動熱絡，也擁有知名的滿額學校，站點周邊更是有班次，生活機能、學區以及交通一應俱全，加上鄰近江翠北側重劃區，即使平均單價達53.2萬元，交易依舊十分暢旺。

本次統計中，新北產業園區站為房價漲幅最大的站點。

陳金萍分析，新北產業園區站有幾項優勢，一是位於新莊副都心區域，隨著區域內重大建設逐漸到位，價量也跟著上升；其次是本身站點可轉乘桃園機場捷運，擁有雙捷運交會站優勢。

再加上臨近產業聚落，挾著多項利多優勢讓房價上漲力道強勁。在2020年時新北產業園區站僅37.3萬，排在所有環狀線站點的後段班，到2023年時已經上漲至47萬，漲幅高達26%。

除了新北產業園區站，同樣是捷運交會站的還有大坪林站、十四張站、景安站、中和站、板橋站、新埔民生站以及頭前庄站。陳金萍表示，環狀線14個站點中就有8站是雙線交會站，將台北捷運、機場捷運、萬大線以及安坑輕軌連接起來，串成四通八達的捷運網路，多座轉乘站點讓交通更加便利。

房價 北捷 捷運環狀線

延伸閱讀

北市敬老卡僅1%使用小黃 新北明年上路議員憂重蹈覆徹

南科特定區目加溜灣大道西延 首段12月通車

竹市議員憂南區通車需求遭低估 市府：學校將重新調查

全國逾千教師報名 「夢的N次方」新北場研習開24課程

相關新聞

組團赴陸每日限2千人 旅行業界反彈：兩套說法很困擾

交通部先前宣布，將於明年3月解除赴陸禁團令，陸委會昨卻稱，規畫台灣旅遊業者組團赴陸，初期以每日2千人為限，此舉卻引發旅行...

開放團客赴陸日限2,000人？ 旅行業者大反彈

交通部於今年11月3日表示明年春節前將宣布解除赴陸旅遊禁團令，3月1日起旅行社可以組團前往中國大陸旅遊，且不限人數，但昨...

北市大基地都更案24年僅43件 這案將改寫房價天花板？

根據台北市都更處統計，從1998年至2022年底，全市核定實施都更案達535件，其中多半是基地面積介於1千~2千平方公尺...

桃園經發局辦抽獎 一家6口狂中百項、還拿走最高獎金20萬

桃園市經發局今年5月中旬舉辦觀光工廠集章趣抽獎活動，本月8日開獎，一戶李姓人家6口囊括首獎20萬元購物金等100多個獎項...

環狀線通車四年 7站漲幅逾二成、這站天天成交

環狀線西環段自2020年1月底通車至今即將屆滿四年，隨著南環段、北環段開始興建、東環段如火如荼地規劃中，完整的環狀線交通...

德國MEDICA醫療展揭幕 竹科率廠商開創精準健康新商機

竹科管理局率領9家園區精準健康業者組成「台歐精準健康產業國際交流與商機鏈結團」，遠赴德國尋求商機，13日到16日一連4天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。