環狀線通車四年 7站漲幅逾二成、這站天天成交

環狀線西環段自2020年1月底通車至今即將屆滿四年，隨著南環段、北環段開始興建、東環段如火如荼地規劃中，完整的環狀線交通網路逐漸形成，也吸引許多買家目光。

永慶房產集團透過實價登錄資料，統計從西環段通車至今，14站點周邊房市價量變化。其中，有7站周邊房價漲幅逾二成，而新北產業園區站以26%的漲幅居冠。

觀察今年1至9月的交易量，位於新莊區的幸福站以成交298件位居第一、板橋區的新埔民生站則以289件緊追在後。

環狀線各捷運站近年房市交易價量。資料來源／永慶房屋

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，幸福站的基地位置佳，鄰近新莊舊市區，同時也緊鄰新莊副都心、頭前兩大重劃區，周邊公共設施、學區、商圈資源完善，整體生活機能佳。

此外，幸福站上一站的頭前庄站可連通中和新蘆線、下一站的新北產業園區站則可轉至桃園機場捷運，雙捷運交會站的優勢也吸引了不少首購族以及通勤族，購屋需求穩定，房價也從2020年的3字頭漲到了4字頭。

位於板橋區的新埔民生站坐落在熱鬧的新埔商圈，也能夠站外轉乘板南線新埔站。

陳金萍分析，新埔區域的商業活動熱絡，也擁有知名的滿額學校，站點周邊更是有班次，生活機能、學區以及交通一應俱全，加上鄰近江翠北側重劃區，即使平均單價達53.2萬元，交易依舊十分暢旺。

本次統計中，新北產業園區站為房價漲幅最大的站點。

陳金萍分析，新北產業園區站有幾項優勢，一是位於新莊副都心區域，隨著區域內重大建設逐漸到位，價量也跟著上升；其次是本身站點可轉乘桃園機場捷運，擁有雙捷運交會站優勢。

再加上臨近產業聚落，挾著多項利多優勢讓房價上漲力道強勁。在2020年時新北產業園區站僅37.3萬，排在所有環狀線站點的後段班，到2023年時已經上漲至47萬，漲幅高達26%。

除了新北產業園區站，同樣是捷運交會站的還有大坪林站、十四張站、景安站、中和站、板橋站、新埔民生站以及頭前庄站。陳金萍表示，環狀線14個站點中就有8站是雙線交會站，將台北捷運、機場捷運、萬大線以及安坑輕軌連接起來，串成四通八達的捷運網路，多座轉乘站點讓交通更加便利。

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