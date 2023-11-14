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北市大基地都更案24年僅43件 這案將改寫房價天花板？

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北之星。 圖／台灣房屋提供
台北之星。 圖／台灣房屋提供

根據台北市都更處統計，從1998年至2022年底，全市核定實施都更案達535件，其中多半是基地面積介於1千~2千平方公尺，高達216件，占比逾四成，逾5千平方公尺（約1,512坪）僅43件，占比僅約8%。

不過根據台灣房屋觀察，近十年台北市東區基地面積上千坪的百坪都更豪宅案，價格表現都頗亮眼，包括「潤泰敦峰」及預售案「勤美璞真城仰」，近兩年成交單價介於172萬元到255.5萬元，其中社區18樓以上的高樓層戶別，單價全在200萬元以上，買家至少要有2億元身家，才有機會入住市中心都更豪宅景觀戶。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，老屋重建最大的難關就是「人多嘴雜」，基地規模愈大，涉及住戶愈多，推動難度也愈高；加上都更不僅行政流程冗長，容積獎勵也須經審議徒增不確定性，導致整合期間易生變數，因此大基地都更案相對物以稀為貴。

張旭嵐表示，都更豪宅價格水位高，主要有三大因素。

第一，「地段條件佳」，都更宅地段皆屬市中心精華區，地價不凡。

第二，「推案成本高」，大基地都更案整合曠日廢時，以「DIAMOND TOWERS台北之星」為例，前後整合超過時間超過25年，推升時間與金錢成本。

第三，「產品稀有性」，大基地都更案數十年磨一劍，且豪宅規劃設計多集結國內外名家打造，奠定不俗身價。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，現今全台單價最高的都更宅，為國泰起家厝霖園大廈拆除重建的預售案「敦南霖園」，該案基地面積約330坪，頂樓戶單價達280萬元。

近期北市精華區最具代表性的大基地都更案，則是「DIAMOND TOWERS台北之星」，基地面積逾1,500坪。由於最高開價來到290萬元，若中高樓層戶別依照開價順利成交，不僅將改寫東區都更豪宅的價碼水位，也可望刷新都更宅的價格天花板。

都更 豪宅 精華 東區

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