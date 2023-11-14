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工研院慶50歲 台日聯手創雙贏

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
工研院昨在東京舉辦五十周年慶祝會，台日產官學研代表出席，NTT IOWN推進室副總裁川島正九（左一）、三菱電機國際本部長大家正宏（左二）、駐日代表謝長廷（中）、工院院院長劉文雄（右四）、經濟部長王美花（右三）合影。圖／工研院提供
工研院昨在東京舉辦五十周年慶祝會，台日產官學研代表出席，NTT IOWN推進室副總裁川島正九（左一）、三菱電機國際本部長大家正宏（左二）、駐日代表謝長廷（中）、工院院院長劉文雄（右四）、經濟部長王美花（右三）合影。圖／工研院提供

工研院走過半世紀，不僅引領台灣產業發展，更積極耕耘國際合作，今年適逢工研院五十周年，也在日本深耕超過卅六年，昨於東京舉辦「工研院五十周年慶祝會」，展現工研院長期深耕日本國際夥伴關係，打造產業鏈韌性與區域聯盟的合作實績。

經濟部長王美花、駐日代表謝長廷昨親自與會，盛讚工研院長期深耕台日產業發展，建立產學研合作橋梁，創造台日合作契機。與工研院長期合作的緊密日本產學研界夥伴，包括最大的研究機構—產業技術總合研究所、東京工業大學、半導體化材製造商德山株式會社、三菱電機、川崎市產業振興財團等均共襄盛舉，吸引逾兩百位台日產官學研代表一同祝賀。

王美花表示，工研院一直扮演台灣技術研發產業化推手，具備創新創業育成機能，更接軌國際擔任合作重要橋樑；過去五十年來工研院創造出超過一六三家新創企業，其中卅五家是上市櫃公司，包括台積電、聯電。工研院院長劉文雄則說，工研院於一九八七年成立日本辦公室，和日本產學研以及公協會建立合作平台，透過「研發合作」、「技術商業化」、「供應鏈互補」、「促進投資」四大策略合作，創造雙贏。

昨天的慶祝會見證工研院多年耕耘日本的豐碩成果，面對建立全球韌性供應鏈與二○五○淨零排放等全球性關鍵議題，期望以跨國合作加速價值創新，攜手締造雙邊商機、創造雙贏。

日本 日產 王美花

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