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潤泰全處分4筆土地 處分利益估4.9億元
潤泰全（2915）今（13）日公告，處分桃園市大園區五塊厝段下埔小段4筆土地，處分利益估計4.9億元。
潤泰全公告處分桃園市大園區五塊厝段下埔小段4筆土地，土地面積4,691平方公尺（折合1,419.03坪），每坪交易價格為38萬元，合計交易金額為539,231,400元；交易對象為哥吉生技有限公司；預計處分利益為4.9億元。
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