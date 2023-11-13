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潤泰全處分4筆土地 處分利益估4.9億元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

潤泰全（2915）今（13）日公告，處分桃園市大園區五塊厝段下埔小段4筆土地，處分利益估計4.9億元。

潤泰全公告處分桃園市大園區五塊厝段下埔小段4筆土地，土地面積4,691平方公尺（折合1,419.03坪），每坪交易價格為38萬元，合計交易金額為539,231,400元；交易對象為哥吉生技有限公司；預計處分利益為4.9億元。

潤泰全 生技

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