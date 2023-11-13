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中鼎榮獲專案管理界奧斯卡PMI雙料大獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎集團泰鼎董事長趙汝康（中），接受PMI理事長 Matt Tomlinson（左）及PMI TW理事長高治中（右）頒發「傑出專案領袖獎」。圖／中鼎提供
中鼎集團泰鼎董事長趙汝康（中），接受PMI理事長 Matt Tomlinson（左）及PMI TW理事長高治中（右）頒發「傑出專案領袖獎」。圖／中鼎提供

中鼎集團近期，因承攬「泰國PTTLNG Nong Fab 750萬噸液化天然氣（LNG）接收站統包工程」，優異的國際專案管理成效，勇奪有專案管理界奧斯卡美譽的「PMI 專案管理大獎」雙料大獎：「典範專案獎」及「傑出專案領袖獎」。

本獎項由國際專案管理學會台灣分會及台灣國際專案管理師學會共同舉辦，為國內專案管理界最高榮譽。此次獲「典範專案獎」的泰國PTTLNG專案，為該國第二座LNG接收站，屬於國家級重大建設，由中鼎與義大利Saipem公司合組的團隊聯合承攬。本案在中鼎團隊豐富的國際統包專案管理經驗下，於2022年7月，提前一個月送氣完工，每年可提供750萬噸天然氣氣化處理量，成功協助泰國政府達成能源政策的重大里程碑。中鼎「最值得信賴」的工程服務品質，再獲肯定。

中鼎承諾，未來將持續實踐「最值得信賴的全球工程服務團隊」願景，以與時俱進的工程技術和豐富的統包專案管理經驗，為全球客戶提供最值得信賴的優質服務。

泰國 天然氣 義大利

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