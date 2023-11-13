中鋼守護高雄鹽水港溪18年 獲獎

中鋼（2002）成立集團水環境巡守隊，守護高雄市鹽水港溪流域環境，持續運作長達18年，獲高雄市政府環保局頒發2023年水環境巡守隊評鑑企業組奉獻獎。

鹽水港溪位於高雄市小港區東南方，源自於大坪頂丘陵地，流經中鋼廠區外圍，並從高雄港第二港口出海，全長約5公里，集流範圍涵蓋小港住宅區及臨海工業區，流域面積約1,800公頃，其肩負雨水及工業、民生污水排水功能。

中鋼表示，2005年成立「中鋼集團水環境巡守隊」，致力維護在地河川環境及水資源。中鋼集團水環境巡守隊有別於一般巡守隊採行水岸邊巡守方式，成立之時即特別成立巡查船隊，巡守隊員輪流搭著環保清潔船行駛於鹽水港溪及高雄港水面執行巡視工作，不僅可針對水域狀況即時處置，由於船上配置攔油索及吸油棉等油污處理器材，故隊員們如於鹽水港溪或中鋼碼頭區發現水面污染時，亦可配合環保局指揮布置清除污染，大大增加河川巡守及維護效率。

這也是全國首支企業型水環境巡守隊，隊員皆為中鋼相關單位或協力廠商同仁擔任，每日定時及機動由巡查船隊進行水域巡查、垃圾清除、水質觀察、環境清潔及水質污染事件緊急應變等工作，至今已持續運作長達18年。

此外，中鋼也全力支持水環境巡守隊營運，除了每年挹注所需經費及器材提供巡守隊使用外，也於鹽水港溪巡查河段建置環保監視系統，讓隊員隨時透過攝影機畫面監看，即時掌握鹽水港溪及海域環境。

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