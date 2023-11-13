快訊

桃園偵查小隊長每周收2萬包庇賣淫集團 賄款還存女兒帳戶

52歲台灣婦人遊北海道！賣場偷這一物 警衛見形跡可疑急逮

中鋼守護高雄鹽水港溪18年 獲獎

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼守護高雄鹽水港溪18年，獲獎。中鋼提供
中鋼守護高雄鹽水港溪18年，獲獎。中鋼提供

中鋼（2002）成立集團水環境巡守隊，守護高雄市鹽水港溪流域環境，持續運作長達18年，獲高雄市政府環保局頒發2023年水環境巡守隊評鑑企業組奉獻獎。

鹽水港溪位於高雄市小港區東南方，源自於大坪頂丘陵地，流經中鋼廠區外圍，並從高雄港第二港口出海，全長約5公里，集流範圍涵蓋小港住宅區及臨海工業區，流域面積約1,800公頃，其肩負雨水及工業、民生污水排水功能。

中鋼表示，2005年成立「中鋼集團水環境巡守隊」，致力維護在地河川環境及水資源。中鋼集團水環境巡守隊有別於一般巡守隊採行水岸邊巡守方式，成立之時即特別成立巡查船隊，巡守隊員輪流搭著環保清潔船行駛於鹽水港溪及高雄港水面執行巡視工作，不僅可針對水域狀況即時處置，由於船上配置攔油索及吸油棉等油污處理器材，故隊員們如於鹽水港溪或中鋼碼頭區發現水面污染時，亦可配合環保局指揮布置清除污染，大大增加河川巡守及維護效率。

這也是全國首支企業型水環境巡守隊，隊員皆為中鋼相關單位或協力廠商同仁擔任，每日定時及機動由巡查船隊進行水域巡查、垃圾清除、水質觀察、環境清潔及水質污染事件緊急應變等工作，至今已持續運作長達18年。

此外，中鋼也全力支持水環境巡守隊營運，除了每年挹注所需經費及器材提供巡守隊使用外，也於鹽水港溪巡查河段建置環保監視系統，讓隊員隨時透過攝影機畫面監看，即時掌握鹽水港溪及海域環境。

中鋼 環保 碼頭

延伸閱讀

Coldplay嗨唱高雄帶來17萬人次 創5.5億觀光產值

高雄大數據提升演唱會經濟 50場吸引92萬人次「昨88分鐘疏散完畢」

強化在地軟體開發人才庫 IBM進駐高軟 五年徵才千人

中鋼10月稅前盈餘月增60%

相關新聞

酸菜魚突然爆紅餐廳遍地開花？ 專家「曝原因」：讓不討喜的料理卻能大受歡迎

近幾年突然在台中、台北及其他城市，酸菜魚成了餐飲業的超新星，不但獨立出來作為開店的產品，甚至是持續爆紅還有不少品牌繼續加入戰局。

大陸建設：今年房市不熱了！未來瞄準重點區域布局

欣陸投控（3703）今（13）日召開法說會，欣陸投控執行長張方欣表示，今年房市景氣的確沒有過往熱絡，但大陸建設在雙北、新...

降溫有感！全家瞄準火鍋商機 兩大策略拚預購業績翻倍

降溫有感，火鍋是許多消費者的暖食首選。看好消費者隨時隨地都愛吃鍋的趨勢，全家（5903）即日起化身為24小時不打烊的「巷...

中和大洋塑膠捐贈土地 新北公私合建案預計明年招商

新北市府開源節流，推出「公私有土地合作機制」，將市有土地與民間業者共同開發，首案中和大洋塑膠公益回饋的機關用地、住宅用地...

升息循環尚未結束？ 專家：民眾有三苦、生活壓力愈來愈重

日前央行總裁楊金龍受訪時指出，台灣升息循環「應該還沒有結束」，引發市場關注。對此，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表...

雲品溫泉酒店十五週年慶 共創永續與音樂藝術之旅

雲品溫泉酒店日月潭已接待超過300萬人次住宿，為歡慶開業15週年，於11月舉辦一系列活動，邀請台灣享譽國際的朱宗慶打擊樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。