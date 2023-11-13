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國有房地標租 明年將擴及非六都

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

國產署今（13）日表示，持續推動國有房地標租，明年希望至少每季一批，全年四批、合計120戶以上，明年也將首度擴及非六都縣市，希望擴大租賃住宅市場供給。

為擴大租屋供給，「大地主」國產署跳下來當「大房東」，建立國有房地包租機制，將閒置國有房地釋出，由包租業者投標，再轉租給一般民眾，自今年3月首度推出以來，合計公告57戶國有房地全數標脫，受到市場青睞。

國產署副署長王彩葉表示，今年10月再度公告四標共30戶，分別位於台北市14戶、台中市八戶、高雄市五戶、台南市三戶，並分別將於11月30日、12月20日、12月5日開標，合計年租金底價逾248萬元。

其中台北市14戶位於人口稠密之精華地區，年租金底價約205萬元，原為林務局宿舍，屋況良好，近捷運龍山寺站、捷運小南門站、台北植物園及南機場夜市等，交通便利，機能健全，先前已標出12戶。

台中市標的含六戶公寓大廈屋型及兩戶獨棟建物，年租金底價約16.8萬元。西屯區標的屋況佳且鄰近市中心，生活機能良好，潭子區標的是屬56坪大坪數獨棟建物，是難得稀有物件。

高雄市標的位於小港及前鎮區，底價約11.1萬元。小港區部分標的鄰近捷運高雄國際機場站、高雄公園，公共設施完善，前鎮區標的鄰近輕軌機廠站，屬人口稠密地區。

台南市標的位於新營區，底價約15.2萬元，鄰近新營糖廠、第一市場，生活機能便利。

國產署提醒有意投標的包租業者，投標時應注意檢齊投標須知規定文件，如公司代表人之身分證明文件影本及標租房地所在地同業公會之會員證書影本等，以免形成無效標。

王彩葉表示，將持續篩選適當標的辦理國有房地包租，預計明年起選列標的將不限於六都範圍，期能擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求，並透過公私部門協力合作，共同推動公共政策及落實國有資產永續發展之目標。

國產署 捷運 租金

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