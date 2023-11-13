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巧新股東臨時會 有效交貨合約已看到2030年

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

巧新（1563）今(13)日股東臨時會，通過配合公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，並選出董事十席(含獨立董事四席)。新當選之董事十席包括黃聰榮、正億企管顧問股份有限公司、永名投資股份有限公司、施茂林、魏隆誠、劉克昌、鄭丁旺、柳婉郁、程明修、陳文宗擔任；新任董事(含獨立董事)之任期皆為三年。

巧新董事長黃聰榮表示，公司多年來提供專業鍛造解決方案包括鋁合金輪圈與懸吊系統零件的研發與生產，跨入且深耕超跑、豪華汽車品牌車廠銷售策略持續往 SUV、電動車等市場搶占更多市場份額、以及利基型移動產業市場的龐大商機。

巧新於客戶設計階段給予優化建議，達到滿足客戶產品個性化與獨特性的需求，建立巧新與多家國際超跑與豪華車廠緊密且不可或缺的合作關係，另從目前在手客製化輪圈接案量來看，有效交貨合約已看到 2030 年底。

在技術上，巧新已成為國際品牌車廠汽車輪圈的最佳設計協作夥伴，受惠於全球 ESG 浪潮、邁向綠色供應鏈趨勢下，巧新作為國際知名超跑與豪華品牌車廠的一階供應商，除積極響應品牌車廠提倡的綠色製程，從本業核心業務出發推出的再生鋁 RESAICAL®亦成為客戶的 ESG 減碳最佳夥伴，再生鋁RESAICAL®的使用量截至今年 10 月底達總用量 30％，有助面對各地區與國家制定的相關法規和客戶對供應鏈減碳的設立目標。

減碳 股東臨時會

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