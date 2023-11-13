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中和大洋塑膠捐贈土地 新北公私合建案預計明年招商

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
中和大洋塑膠公益回饋機關用地預計明年招商。記者葉德正／攝影
中和大洋塑膠公益回饋機關用地預計明年招商。記者葉德正／攝影

新北市府開源節流，推出「公私有土地合作機制」，將市有土地與民間業者共同開發，首案中和大洋塑膠公益回饋的機關用地、住宅用地，將打造中和警分局、交通分隊辦公廳舍。先前大洋與冠德建設合作破局，地方憂心連帶影響此案進度，新北市財政局表示，全案已送議會審議，合建案是由市府自行招商，不受他案影響，預計最快明年招商

位於中和的大洋塑膠舊廠區，2012年由工業用地變更為住宅用地，依規定回饋新北市府一塊住宅用地、一塊機關用地，面積各約2600平方公尺，因土地鄰近美式大賣場，附近還有環狀線，交通區位佳，開發潛力高。

中和警分局辦公廳舍不足，不少單位都還在承租辦公場所，每年支付大筆租金，新北市府規畫將受贈的機關用地興建中和警分局與交通分隊辦公廳舍，不過財政局粗估警察辦公廳舍粗估高達7億元，地方財政窘迫，推出公私有土地合作機制，引入民間合建開發受贈的住宅用地，開發收益則由業者協助興建辦公廳舍。

財政局長陳榮貴表示，目前兩塊土地已經完成捐地，合建機制涉及處分市有土地，必須經過議會審議，全案已在上個會期送議會審議，目前正在排審中。

對大洋塑膠自身的百億合建案破局，外界擔心影響警察廳舍進度，陳榮貴指出，這兩塊分回的市有土地，都是由市府自行招商，兩案沒有相關聯，會持續與議會溝通，希望能盡快通過後，啟動招商程序，加速興建辦公廳舍，提供更好的辦公空間。

財政局指出，中和警察辦公廳舍預計規畫地下4層、地上7層建物，提供中和警分局、交通分隊使用，粗估興建經費要7億元，若順利通過議會審查，明年就能開始招商。

民進黨新北市議員張嘉玲則指出，警察辦公廳舍不足，與民間合建她百分百支持，但中和人口眾多，其餘市府分回的住宅，她認為在前期就要先行規畫，市府一直說沒有土地蓋社宅「這邊不就有一塊這麼好的土地」，如果還有餘裕空間，公托、托老、里民活動中心都該考慮進去，她先前在議會質詢，市府也有允諾納入評估。

國民黨新北市議員陳錦錠指出，中和警分局辦公廳舍相當擁擠，興建辦公廳舍刻不容緩，她也將督促市府加速推動，她評估預計這次大選後，應該就能順利展開。

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