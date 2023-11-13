裕隆城高價宅頻傳大賺 這棟3筆都賺最多1200萬

新店裕隆城規劃以來眾人引頸企盼，房價跟著一路漲，依據實價登錄資料，不只剛性需求一般住宅上漲，周邊高總價的社區增值空間更是驚人。

其中位於寶強路的「合環御寶」，今年3筆轉手交易都增值，其中中高樓層一戶，總面積約108坪，今年以總價7,800萬元轉手，持有9年大賺1,200萬元。

「合環御寶」另外2筆交易雖然增值沒有這麼多，但也分別有920萬、691萬的增值，而增值691萬元這筆，註明是親友交易，可能因此增值空間較小。

不僅「合環御寶」今年轉售獲利亮眼，位在寶橋路的「寶徠花園」中高樓也有一戶以5688萬元轉手，持有10年獲利1,620萬元。

大家房屋企畫研究室總監郎美囡表示，新店裕隆城周邊原本的生活機能就相當成熟，其靠近捷運七張站，原本就有家樂福、寶雅等賣場，商家林立，學區也很完整，也鄰近新店產業園區，因此在地有強勁的自住需求。

今年雖然整體買氣不佳，但生活便利性高的蛋黃區房價仍然上揚，尤其裕隆城開幕，除了帶入就業人口，誠品旗艦店進駐添加光彩，周邊高總價住宅的價格成長空間完全不輸雙北其它強勢區。 新店裕隆城周邊高價宅轉手增值交易。資料來源／實價資料

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