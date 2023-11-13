快訊

忘掉iPhone 15！他曝蘋果祕密研發iPhone 16新設計 果粉搖頭：像廉價安卓

被問到太煩？台南50嵐張貼「5沒有」公告　網：漏了最重要的

反對全民調排除政黨實力 趙少康諷柯文哲「政治釘子戶」

裕隆城高價宅頻傳大賺 這棟3筆都賺最多1200萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
取自google maps
取自google maps

新店裕隆城規劃以來眾人引頸企盼，房價跟著一路漲，依據實價登錄資料，不只剛性需求一般住宅上漲，周邊高總價的社區增值空間更是驚人。

其中位於寶強路的「合環御寶」，今年3筆轉手交易都增值，其中中高樓層一戶，總面積約108坪，今年以總價7,800萬元轉手，持有9年大賺1,200萬元。

「合環御寶」另外2筆交易雖然增值沒有這麼多，但也分別有920萬、691萬的增值，而增值691萬元這筆，註明是親友交易，可能因此增值空間較小。

不僅「合環御寶」今年轉售獲利亮眼，位在寶橋路的「寶徠花園」中高樓也有一戶以5688萬元轉手，持有10年獲利1,620萬元。

大家房屋企畫研究室總監郎美囡表示，新店裕隆城周邊原本的生活機能就相當成熟，其靠近捷運七張站，原本就有家樂福、寶雅等賣場，商家林立，學區也很完整，也鄰近新店產業園區，因此在地有強勁的自住需求。

今年雖然整體買氣不佳，但生活便利性高的蛋黃區房價仍然上揚，尤其裕隆城開幕，除了帶入就業人口，誠品旗艦店進駐添加光彩，周邊高總價住宅的價格成長空間完全不輸雙北其它強勢區。

新店裕隆城周邊高價宅轉手增值交易。資料來源／實價資料
新店裕隆城周邊高價宅轉手增值交易。資料來源／實價資料

裕隆城 房價

延伸閱讀

裕隆城開幕狀況多 綠議員質疑是為侯友宜倉促上路

獨／裕隆城被要求買50份TPASS抽獎？交通局喊冤僅是建議

裕隆城真正終結新店百貨沙漠 在地人喊「人多到可怕」

裕隆城車位再多也不夠！憂國慶連假交通打結 新北市府與業者曝解方

相關新聞

裕隆城高價宅頻傳大賺 這棟3筆都賺最多1200萬

新店裕隆城規劃以來眾人引頸企盼，房價跟著一路漲，依據實價登錄資料，不只剛性需求一般住宅上漲，周邊高總價的社區增值空間更是...

中和大洋塑膠捐贈土地 新北公私合建案預計明年招商

新北市府開源節流，推出「公私有土地合作機制」，將市有土地與民間業者共同開發，首案中和大洋塑膠公益回饋的機關用地、住宅用地...

升息循環尚未結束？ 專家：民眾有三苦、生活壓力愈來愈重

日前央行總裁楊金龍受訪時指出，台灣升息循環「應該還沒有結束」，引發市場關注。對此，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表...

雲品溫泉酒店十五週年慶 共創永續與音樂藝術之旅

雲品溫泉酒店日月潭已接待超過300萬人次住宿，為歡慶開業15週年，於11月舉辦一系列活動，邀請台灣享譽國際的朱宗慶打擊樂...

斜槓創業王！上曜張祐銘獲中山大學傑出校友慨捐300萬

國立中山大學11日舉辦112學年度傑出校友頒獎典禮，上曜（1316）建設董事長張祐銘榮獲工商類傑出校友，並宣布捐贈300...

yoxi 三週年推出各種優惠及蘋果新品週週抽

今年11月yoxi正式迎來營運三週年，快速成長的yoxi在三年內讓超過半個台灣共12個縣市的乘客都能體驗「平均車齡低」、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。