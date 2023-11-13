裕隆城高價宅頻傳大賺 這棟3筆都賺最多1200萬
新店裕隆城規劃以來眾人引頸企盼，房價跟著一路漲，依據實價登錄資料，不只剛性需求一般住宅上漲，周邊高總價的社區增值空間更是驚人。
其中位於寶強路的「合環御寶」，今年3筆轉手交易都增值，其中中高樓層一戶，總面積約108坪，今年以總價7,800萬元轉手，持有9年大賺1,200萬元。
「合環御寶」另外2筆交易雖然增值沒有這麼多，但也分別有920萬、691萬的增值，而增值691萬元這筆，註明是親友交易，可能因此增值空間較小。
不僅「合環御寶」今年轉售獲利亮眼，位在寶橋路的「寶徠花園」中高樓也有一戶以5688萬元轉手，持有10年獲利1,620萬元。
大家房屋企畫研究室總監郎美囡表示，新店裕隆城周邊原本的生活機能就相當成熟，其靠近捷運七張站，原本就有家樂福、寶雅等賣場，商家林立，學區也很完整，也鄰近新店產業園區，因此在地有強勁的自住需求。
今年雖然整體買氣不佳，但生活便利性高的蛋黃區房價仍然上揚，尤其裕隆城開幕，除了帶入就業人口，誠品旗艦店進駐添加光彩，周邊高總價住宅的價格成長空間完全不輸雙北其它強勢區。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 外國全換上「智慧家電」？ 他喊台灣落後太多 一票網友搖頭
▪ 最多兩人住！該不該直上「大坪數」 網點1硬傷：能接受就衝
▪ 張旭嵐／人生下半場還買房？ 中高年級房貸族為何而貸
▪ 哪裡房子最好賣？ 代銷龍頭公布營收「這區第一」
▪ 家庭月所得只增105元、房價漲5成 台中人還買得動？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言