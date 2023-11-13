明年貨櫃海運 恐供需失衡

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

海運市場變化大，明年貨櫃、散裝市場供需兩樣情。2024年散裝船淨供給量將是30年以來首度負成長；但貨櫃輪明年新船加入數量增加，讓貨櫃輪明年供需持續失衡，航商本季起將擴大減班因應。

據悉，全球貨櫃輪航商11月起將有35%的運力退出市場；其中，亞洲到北美的跨太平洋航線的運力減少34%，亞洲到歐洲西行航線運力則減少近40%。準此，幾乎比業界原先預期的減班兩成呈現倍增。

業界指出，貨櫃航商近期根據市場需求進行供給的調整，將會持續實施空班措施，此舉主要避免運費調漲後又再度下滑，換言之，未來兩個季度內運價有望相對持穩。

貨櫃輪面臨新船加入的壓力，IMF又預估2024年全球經濟成長率為2.9%，顯示未來全球經濟前景仍具不確定性，市場前景展望透明度低；另外，根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年運力供給成長9.1%，需求成長2.2%，明年貨櫃輪供、需明顯失衡。

國內的海運物流業者分析，明年新運力加入下，航商積極降低供給壓力，最新貨櫃輪減班的數字預期中大，顯示貨櫃輪業者在近年獲利大好後，不再走削價競爭老路，賠錢生意已無人願意做，減班或有望支撐運價。

航運業者指出，近期貨櫃運輸市場潛藏變數，10月起進入淡季，但運價竟連四漲，主要反映大陸出口到歐美的貨量增加，再加上減艙效應推升，運價也跟著反彈，但11月運量減少，運價相對低迷，後續走勢受關注。

從海運兩大船型供需問題來看，散裝船新運力少，需求仍大於供給。裕民指出，散裝船今年可接新船訂單的主流船廠數量較去年減少54%，船廠塢期滿檔，從下訂單到交船時間平均需要等待3.7年，交期創下2009年以來新高。

慧洋-KY等散裝業者普遍指出，近三年來貨櫃輪市場大好，各家大型船公司加碼訂造新型節能貨櫃輪，間接排擠到散裝船的新船訂單。根據國際知名的航運研調機構分析，2024年散裝船淨供給量，也是新船交船量扣除舊船拆解量將是30年以來首度負成長。

另外，大陸宣布將在第4季增發1兆人民幣的國債，將用於防災減災，進而刺激經濟增長，部分資金將用於2024年，顯示強大救經濟的決心，有利於加強基礎設施建設，為散裝需求提供了新一波強勁動能。

散裝船

延伸閱讀

謝國樑推動航運總部打造物流供應鏈 萬海、益航表態了

全球航運三哥 Q3獲利減94%

期貨商論壇／航運期 靈活布局

近百年老店「里港文富餛飩」大腸桿菌超標遭罰 公司說話了

相關新聞

明年貨櫃海運 恐供需失衡

海運市場變化大，明年貨櫃、散裝市場供需兩樣情。2024年散裝船淨供給量將是30年以來首度負成長；但貨櫃輪明年新船加入數量...

生技論壇／楊泮池：生醫競爭力 四路進擊

生策會副會長楊泮池昨（12）日表示，全球生醫產業快速發展時代，我國生醫發展當以台灣為首發市場，健全場域驗證、輔導取證、建...

海運市況低迷 營運挑戰大

2024年4月即將到期的海運聯盟豁免權（CBER），不少人擔心將影響全球三大海運聯盟合作策略，進一步衝擊到運價，國內指標...

2024經濟關鍵字／楊金龍挑「和」 黃天牧選「定」

經濟日報舉辦「2024經濟關鍵字大預測」活動，中央銀行總裁楊金龍推薦的候選字是「和」，金管會主委黃天牧推薦的是「定」。

工研院 尋找新台灣奇蹟

工研院深耕產業50年，10日舉辦《洞見未來 勾勒美好新境界》新書發表會。工研院希望透過此書，引領產業洞見未來，掌握競爭優...

經濟選書／翻轉金字塔 領導者的隱形天賦

許多領導者認為自己處在金字塔頂端，因此在組織中採用由上而下的方法來進行管理。但如果有一種更有效、更創新的管理方式呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。