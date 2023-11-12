EV與AI發威 良維第3季獲利4.06億元 單季三率均創新高

線材廠良維（6290）2023年第3季稅後純益4.06億元，創單季新高，季增247%，年增43.5%；第3季每股稅後純益（EPS）為2.64元，去年同期EPS為1.91元，第2季EPS為0.76元。同時，第3季毛利率、營業利益率、淨利率同創新高，主要是電動車與人工智慧（AI）伺服器發威，法人預估，該公司第4季營運可望維持高檔。

良維2023年前三季稅後純益5.95億元，年減1.7%，前三季每股稅後純益3.91元，去年同期為4.10元。良維第3季毛利率高達29.28%，優於第2季的18.88%，以及去年同期的20.29%，顯示在兩大高毛利產品，即電動車與AI伺服器大量出貨之下，推升獲利創下新高，良維目前電動車與AI占營收比重超過三成。

隨著2023年第4季進入傳統出貨旺季，除了電動車與AI伺服器業績需求暢旺之下，消費性電子產品也進入年底旺季，法人預估，第4季營運有機會維持高檔。

良維董事長李淳正之前表示，2023年上半年面臨消費性電子客戶庫存調整，下半年客戶的拉貨與下單有逐步升溫趨勢，第3季營運優於第2季，今年的高點會落在第4季，並將以電動車與伺服器業務表現較佳。

李淳正表示， 2023年資料中心雲端伺服器需求不錯，電動車相關也在成長，由於福特與通用等車廠，都要採用特斯拉的充電規格（NACS），良維客戶之一的ChargePoint也宣布採用特斯拉規格，因此，近期在洽談特斯拉規格的充電產品，這方面是新增加的。目前ChargePoint的充電站，都要新裝設一些NACS的充電設施。

良維電動車與AI雲端伺服器占營收比重超過三成，加上2023年第3季底到第4季，將進入消費性電子產品出貨旺季，法人預估，業績有機會進一步向上，獲利則因為毛利高的產品比重提升下，同步看好。

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