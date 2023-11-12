國泰人壽土城工業區廠房升級 兼顧友善育兒職場環境
土城編定工業區自開發以來，產業型態由傳統產業隨著時間改變，逐漸被高科技及新型態產業所取代，位在中央路四段與三民路交叉口位置，原先為太子汽車公司廠房，轉型作為物流倉儲與廠辦空間，都更案於2019年11月9日發布實施，於2020年10月開工後，於今(2023)年8月取得使用執照，目前正在辦理招商作業。
國泰人壽土城工業區都更案，基地23,226平方公尺(約7,025坪)，透過都市更新重建方式，興建1棟地上10層、地下1層之廠辦大樓，未來預計引進物流業、資通訊、電子零組件製造、網路IC及新創產業進駐，創造約3,000個就業機會，此外，都市更新後，一改過去傳統廠房老舊印象，以明亮設計及強化防震災的構想，讓本案成為土城工業區指標之一。
都更處表示，本案除有人行空間留設、綠建築標章，同時認養周邊人行道及提供公共停車81位供訪客洽公人員增加公益性，也響應市府公共托育政策，提供1-2層樓室內空間375平方公尺(約113坪)的公共托育空間，未來預計收托60名幼兒，協助員工兼顧工作與家庭照顧責任，讓員工能安心上班。
新北城鄉局長黃國峰指出，近年來新北工業區都更案量逐年提高，尤其土城區交通便捷且區位良好，為新北市產業發展重鎮，目前新北市工業區多元都更總申請案件計58件，申請基地總面積約46公頃，更新後總樓地板面積約79萬坪，其中土城工業區都更案件計23件，申請基地面積約16.77公頃，未來工業區環境大幅提升後，可提供優質產業發展空間進而提高產業競爭力，創造安全舒適的工作環境。
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