台日友好同名車站田中站締結五週年 EMU100自強號風華再現
為慶祝「臺鐵及日本信濃鐵道田中站締結五週年」，以及台日雙方友好關係，今(12)日上午雙方特於田中站舉行締結五週年典禮，臺鐵局更出動兩組EMU100型自強號，並將其中一組回復英國原廠塗裝，從彰化開行至田中站進行展示，日本長野縣沿線代表及信濃鐵道社社長更蒞臨現場，前來一睹「英國貴婦」風采。
今日於田中站大廳販售限量300份的「台日友好一日限定超值包」(內含台中鐵路餐廳攜手信濃鐵道研發的限定「信州味噌排骨便當」與「同名車站友好締結紀念名片式車票」)，還未到開賣時間，已吸引許多民眾及鐵道迷排隊，現場人潮更是絡繹不絕，前來體驗參觀「英國貴婦」並於車上享用便當這個難得的機會。
此次締結五周年，臺鐵局也精心規畫五大活動，包括「近距離捕捉列車動態運行畫面」、「完整蒐集兩種彩繪塗裝」、「親身體驗EMU魅力」、「車頭特製車銘版」與「乘務人員穿著信濃鐵道制服」，都吸引大批民眾及鐵道迷搶拍留念。臺鐵局希望藉由此次活動推廣鐵道文化、帶動鐵道觀光，和全國民眾及國外盟友一起邁入公司化全新的階段。
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