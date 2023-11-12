謝國樑推動航運總部打造物流供應鏈 萬海、益航表態了

基隆市政府在七堵打造「航運企業總部聚落」，今天宣布有了進展。市長謝國樑前往中國大陸深圳參加「海峽兩岸港口城市論壇」，並與深圳台商座談。謝說，七堵有龐大腹地適合做貨運存儲，航運產業設立總部也能就近集中管理，萬海航運、益航公司都表態有意投資。

謝國樑一度棄政從商，去年參選基隆市長準備重返政壇時，替基隆創造就業機會成為他的主要政見之一。謝在入主市府後，宣布規劃在七堵火車站附近，緊鄰陽明海運總部的近5000坪土地，運用大眾運輸導向型發展（TOD）模式，開發成為航運物流基地，結合航運業打造智慧物流供應鏈，創造就業機會。

基市府先前透過美國SOLE國際物流協會台灣分會，安排國喬治亞理工學院教授 Benoit Montreuil來台，講述實體互聯網理論，透過運輸運具共享提升產能效益，引領基隆物流及供應鏈產業發展。

市府今天表示，市府日前組團前往深圳參加海峽兩岸港口城市論壇，希望有助提升基隆港口城市競爭力。謝國樑在論壇結束後，前往位在深圳的萬海航運考察，與萬海航運副總經理葉文超、萬航深圳分公司總經理朱瀚鵬和益航董事長郭人豪、 長春貨櫃總經理林炯炘等企業家，討論基隆與深圳航運產業未來發展。

謝國樑說，前往民間企業考察更能瞭解航運產業現況及趨勢，萬海在深圳的子公司具國際級企業業務布局，希望能效仿萬海等航運企業經驗，透過產學合作計畫推動，推動七堵智慧物流供應鏈發展。

謝國樑認為，七堵相當適合作為航運產業總部，因為有龐大的腹地面積適合做貨運存儲，企業設立辦公室能就近集中管理。謝與企業家們分享這項建議時，萬海航運與益航公司都表認同，表態將投資七堵航運總部。 基隆市長謝國樑（右）推動七堵「航運企業總部聚落」政策，前往萬海航運考察時，接受副總葉文超（中）致贈貨櫃船模型 。圖／基市府提供 基隆市長謝國樑（前中）率團前往中國大陸深圳參加「海峽兩岸港口城市論壇」，前往萬海航運考察時，操作航行模擬器航行基隆港。圖／基市府提供 基隆市長謝國樑（右四）推動七堵「航運企業總部聚落」政策，前往中國大陸深圳與台商座談時，萬海航運、益航公司都表態有意投資。圖／基市府提供

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