日本臺灣形象展圓滿落幕 促成商機8,500萬美元

台日經貿交流活動有史以來規格最高，由經濟部指導，國際貿易署和外貿協會主辦的「2023年日本臺灣形象」昨（11）日在東京新宿圓滿閉幕，展覽3天共吸引超過2萬人次參觀，促成商機8,500萬美元。

首度在日本辦理的臺灣形象展以智慧永續的生活願景為主題，跳脫以往的展出模式，以生活中的食、衣、住、行、娛樂、醫療等各場景以情境方式展出臺灣業者在數位轉型DX及綠色轉型GX的技術和產品，同時也帶來日人喜愛的臺灣小吃和伴手禮，計有135家臺灣企業共同參與。期間參訪貴賓絡繹不絕，包括多位日本眾議院議員和東京都知事小池百合子，本展亦邀請日本多家大型集團，如SUBARU、YAMATO、Nissan、丸紅商社、樂天、萬代、京王百貨、AEON、京瓷(Kyocera)等參觀洽談，對臺灣智慧科技與文化讚不絕口。小池百合子知事參觀了元太電子紙公車站牌系統、微笑單車等低碳生活新趨勢的展品，並對國立故宮博物院透過數位科技將宋朝郭熙早春圖化為互動體驗裝置，頻頻稱奇。

生產電動商用三輪車的蓋亞汽車，首次參展即吸引國際物流大廠、日本物流集團和知名百貨集團前來洽談，欲加速自家物流交通工具電動化的腳步。日本最大共享單車平台社長聽聞形象展中展示臺灣Youbike實車後，隨即蒞臨現場與Youbike交流，對其專利鎖車技術感到興趣，未來應有很多合作機會。MIH的PROJECT X微型車吸引日本知名物流業者二度來訪體驗，表示此款車型符合以小車為主的日本市場。明基材料推出可隨著外部自然光的強弱不同，自動調整遮光率比率，實現節能省碳的智慧調光膜產品，深獲Nissan車廠肯定，考慮將該產品應用至2030年的電動車上。

智慧醫療專區參展企業獲得日本NHK電視台、讀賣新聞等多家媒體的深度採訪報導，顯示日本在老齡及少子化的趨勢下，對於智慧醫療照護需求的殷切。其中倍智醫電的肺部電腦斷層AI輔助判讀軟體，可協助提早發現肺癌並輔助醫事人員節省七成的判讀時間，提高檢測率，展前即與丸紅商社接洽，藉由本次展出後即簽下合作協議，將產品推廣至日本醫療院所。

而本次展覽特色區域之一的「蘭花形象區」，以同是白堊紀時代的蘭花和恐龍為主題生態造景，展示臺灣特有蘭花品種，展覽期間除吸引許多日本民眾爭相拍照外，世茂農業的奈米噴染技術受到日商的喜愛，由於日本尚無客製化噴蘭技術相關應用，因此日商山陽商事、LION以及AEON Retail等日商認為非常有商機。黃志芳董事長亦贈送噴染有日本國旗的蝴蝶蘭給小池百合子知事，象徵兩地友誼。

為強化台日二國的產業合作，特於展中辦理「臺日半導體產業合作論壇」和「AI暨元宇宙創新合作論壇」二場產業論壇。由於全球半導體產業未來將高速成長，臺灣擁有其他國家難以複製的半導體生態圈，臺日將共同合作提升兩國在半導體產業的全球影響力。而「AI暨元宇宙創新合作論壇」則由臺日重量級講師及創新業者輪番上陣分享AI、元宇宙的新趨勢及新應用，吸引超過120位創投(VC)、日本業者和媒體參與，其中不乏日本知名企業，如NEC、FUJI FILM 、SOFT BANK 、SONY Interactive Enterainment、Panasonic、東京電力、NTT Communication等，充分顯示臺日業界對AI元宇宙未來無限發展的高度關注與期待。

本年度台灣形象系列展覽在日本東京畫下完美句點，2024年經濟部國際貿易署與外貿協會將規畫前往印尼、印度、越南等新南向國家辦理臺灣形象展，亦將首度前往德國辦理，持續帶領臺灣企業拓銷全球市場。 展覽現場買主洽談氣氛熱烈。外貿協會提供 「2023年日本臺灣形象」展覽3天共吸引超過2萬人次參觀，促成商機8,500萬美元。外貿協會提供 黃志芳董事長致贈東京都小池知事噴染有日本國旗的蝴蝶蘭。

外貿協會提供

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