全聯25超級週年慶祭4,000萬 首位百萬得主開在這家分店

全聯歡慶25週年，推出週週抽頭獎百萬現金大回饋，11月11日晚間抽出首位百萬得主，中獎者為大潤發頭份店張姓消費者，幸運將第一個百萬現金抱回家。

適逢百貨週年慶、雙11電商大戰，全聯也沒有缺席，25超級週年慶第一場百萬抽獎11月11日晚間登場，特別選在66家創始門市之一的彰化員林店舉辦造勢晚會，超過百人現場見證「購物車就是你的運鈔車！」首位百萬現金抽獎過程。現場也加碼祭出員林場限定獎項，包含手提行李箱、刀具組、人氣精補品禮盒及一台50吋4K大電視，還邀請當家吉祥物福利熊和水果探險隊互動表演，現場吸引近千人同歡，線上直播超過30萬人同時在線觀看。

而本次活動最受矚目的除了百萬現金外，也一併抽出7個現金10萬元、14個儲值金1萬元和200個儲值金1仟元，活動首週總計共抽出222個獎項，總計送出204萬獎金，首週開出之所有獎項，將於11月11日活動結束後，公布於全聯官方網站公告專區。

全聯25超級週年慶自11月3日開跑，第一次抽獎累計至11月9日前，可抽獎消費筆數達686,480筆，全聯實體門市為最大宗佔602,828筆，其中北部（含東部）消費最多達282,565筆，其次為南部（含澎湖）173,966筆、中部（含金門）146,297筆。其次為大潤發66,227(單筆消費每滿2,000元，享一次抽獎機會)，小時達、隔日達兩大線上平台則累計17,425筆。

而除了福利卡友於全聯實體門市、小時達或隔日達單筆消費每滿1,000元，可享抽獎機會外，全聯首度限量推出的樂透卡每套2,000元，買卡消費最高享8%回饋外，最多還能累積4次抽獎機會。樂透卡上線首週即賣出超過2億元，完成消費之筆數為102,994筆，實際可抽獎筆數翻倍成205,988筆。而在11月3日至11月9日所有消費紀錄中，單日消費最高金額達299,646元，該會員共計獲得298筆抽獎資格，創下首週消費紀錄。

全聯25超級週年慶，挑戰台灣通路史上最強回饋，一口氣大手筆祭出超有感4,000萬獎金，全聯行銷部協理劉鴻徵表示，今年週年慶史上最長77天，明年1月18日前週週抽百萬現金頭獎，連續11週從頭抽到尾，這週槓龜的消費者也不要氣餒，接下來還有10週，一共24個100萬等著大家，早買早抽獎，買越多抽越多，中獎機率就越高。

全聯表示，本次週年慶活動第二週抽獎，消費計算期間自11月10日至11月16日，預計於11月17日週五傍晚抽出，早買早參與抽獎，特別是樂透卡單筆消費滿千即享加碼抽獎機會，買菜就像買彩券。

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