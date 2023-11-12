2024經濟關鍵字／李順欽挑「彈」 周理平選「融」

經濟日報舉辦「2024經濟關鍵字大預測」活動，中油董事長李順欽推薦的候選字是「彈」，聚陽董事長周理平選的是「融」。

李順欽表示，「彈」象徵人們在後疫情時期，歷經升息、通膨動盪，百物皆漲唯薪水不漲，打從心裡對薪水反彈、景氣反彈、生活彈升之渴求。「彈」也意味疫後壓抑已久的消費力道止跌回升。隨景氣轉好，需求帶動供給，2024年民間投資預期將變好，帶動產業觸底反彈。

此外，「彈」亦標誌著在變化速度甚於以往環境下保持彈性，不被盲點及舊思維框住，有助於對應力提升；修練一股堅實的反彈力，讓創新不受限，遇挫則更強，為下一波成長帶來動能。

周理平推薦「融」，主要是面對全球經濟諸多挑戰、技術不斷創新，及不同世代的理念與見解，需要保持開放心態，積極追求融和，堅持創造的能力、不斷前行的勇氣，持續挑戰自我，共同塑造卓越的未來。

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