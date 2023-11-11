2023長榮航空城市觀光馬拉松幼苗計畫 第五站今雲林登場

長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」第五站於今(11)日在雲林縣立斗南高中熱鬧登場，由雲林縣張麗善縣長以及長榮航空王振興副總經理共同主持，在吳文騫教練率領專業團隊下，教導雲林地區多達200位學生們進行訓練活動，並透過分享自身心路歷程，鼓勵學生培養永不放棄的運動家精神，認識跑步的樂趣。

長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」今年共規劃五個地區，目前已完訓地區包含台東站、恆春站、金門站以及基隆站，全台累計超過300名學生參加，獲得熱烈好評。第五站雲林也是2023年校園巡迴的最終站，亦是今年參與人數最多的一站，計有斗南高中、虎尾高中、北港高中、西螺國中、建國國中、虎尾科大等雲林地區六所學校近200位學生參加訓練，讓幼苗計畫參訓學員一舉突破500人大關，訓練內容包括紮實的暖身、繩梯、飛盤、跨欄、大隊接力挑戰等項目，讓學子結合遊戲與體能，在寓教於樂的訓練過程中，學習正確的跑步知識、技能、敏捷的動作以及團隊合作精神。

長榮航空王振興副總經理表示，「長榮航空『幼苗計畫-校園深耕巡迴』自今年6月開辦以來，便獲得各縣市學校歡迎，並接到許多學校的邀請，希望能到該縣市進行體育交流，未來將秉持推廣體育及培育未來選手的理念，持續進行「幼苗計畫-校園深耕巡迴」公益活動，縮小體育資源的城鄉差距，長榮航空很高興能獲得各級學校的支持與肯定，為台灣體育發展盡一份心力。」

雲林縣張麗善縣長表示，「雲林縣推廣體育發展不遺餘力，始終積極讓雲林縣成為優秀運動選手育才及成才的搖籃，除了持續改善學校體育設施之外，也結合社會資源健全運動人才培訓，和長榮航空推廣體育培育選手的理念不謀而合，此次非常感謝長榮航空將體育資源帶進雲林縣，促進各級學校的交流，提供互相學習成長的機會，進而帶動雲林縣的體育發展」

長榮航空在每站巡迴活動中皆邀請與在地連結的菁英選手至現場與學生交流，此次參與學生多以田徑為專項，因此雲林站特別邀請同為雲林在地出身的全國110米跨欄紀錄保持人陳奎儒，以及2020東京奥運標槍代表選手黃士峰擔任本次活動的客座教練，以自身的田徑資歷與學生們分享實戰經驗，給予更精準的指導。

為了鼓勵更多青少年跑者挑戰自我，「長榮航空城市觀光馬拉松」自去年開始增設10公里「幼苗組」獎項。甫於10月22日完賽的「2023長榮航空城市觀光馬拉松」幼苗組男子冠軍為年僅13歲的李簡念宸，以36分26秒的成績衝線，同時也是10公里組第10名；女子組冠軍則由14歲的林采頡以40分30秒摘下，位居女子10公里總排名第3名，讓幼苗計畫初試啼聲即獲得具體成效，兩位小跑者的驚人成績，透過「長榮航空城市觀光馬拉松」舞台被看見，邁向國手之路指日可待。

今(2023)年的「幼苗計畫-校園深耕巡迴」在雲林站完訓後畫下完美句點，緊接著2024年「幼苗計畫-校園深耕巡迴」也正積極規劃中，未來將持續藉由專業選手的推廣與指導，強化學生的專業知識與技巧，引導深具潛力的學子放眼未來，埋下夢想的種子，培養更多「台灣之光」。

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