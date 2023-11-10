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捧鐵飯碗的機會來了！台糖招募148名新人、起薪3萬

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

捧鐵飯碗的機會來了！台糖公司今（10）日宣布，今年預定招募148名新進工員，高中（職）畢業即可報考，起薪3萬元以上且公司福利健全，歡迎有志者上網查閱簡章、踴躍報考，成為台糖幸福大家庭的一員。

台糖表示，本次新進工員甄試區分33個類別，預計錄取148人，各類別錄取名額如次：身心障礙類6人、業務類5人、會計類1人、外勤銷售類2人、地政類28人、儲備加油站長類10人、化工類12人、一般農業類15人、機械類37人、鍋爐類4人、農業機械類2人、儀電類3人、電機類18人、土木類3人及畜牧類2人。

台糖112年度新進工員甄試簡章已公告於台糖官網人才招募頁面，報名期間為112年11月23日至12月5日，第1階段測驗（筆試）日期訂在 113年1月27日，第2階段測試（口試及體能測試）將於113年3月23日舉行。各類別報考資格、報名方式、報名期間及甄試方式等事項，以簡章公告為準。

台糖表示，公司為國營事業，以永續發展為企業經營主軸，提供穩定的工作、薪資及福利等保障，工作地點選擇性多，無論是社會新鮮人、相關領域從業人員或欲轉換職場跑道者，可把握機會到台糖官網（www.taisugar.com.tw）查閱。

台糖 農業

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