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Global Mall瞄準雙11 線上搶券現折111、下單抽0元訂單

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
搶攻雙11，GlobalMall環球Online祭搶券現折111、下單抽0元訂單、爆品3折起。圖/GlobalMall提供
搶攻雙11，GlobalMall環球Online祭搶券現折111、下單抽0元訂單、爆品3折起。圖/GlobalMall提供

雙11購物節即將來到，Global Mall即日起線上線下齊推「鈔值購」省荷包攻略，力拼雙11商機。其中，環球Online「1111爆殺購物節」搶券現折111、下單抽0元訂單、爆品3折起，另，全台八店饗樂同慶，消費1111送111點、抽iPhone15，再加碼美食11元購、買一送一，預計雙11檔期將帶動環球Online較去年同期業績成長15%。

環球Online即日起至11月13日祭《1111爆殺購物節》四大超值攻略，包括「搶券現折111元」即日起至11月11日可免費搶領券，滿1,111元即可現折111元，歡慶雙11再祭「24小時限時下殺9折」11月10日晚上11:00至11月11日晚上11:00享24小時指定商品限時優惠9折，同時再加碼推出「清空購物車，環球整單付」，即日起至11月13日當日下單即可參加抽獎，中獎者可享事後回饋該筆訂單結帳金額等值之環球Online購物金，此外還有「天天品牌日，千項爆品3折起」，從保暖家電、進補廚電到休閒服飾、彩妝保養品，讓消費者買得盡興，一次清空購物清單，

不只線上推超值優惠，Global Mall全台八店即日起至11月22日也祭出《饗樂購物節》檔期，消費滿1,111元享點數放大、抽獎多重好康，包括「鈔值回饋滿1111元送111點」11月11日單筆消費滿1,111元贈111點(原消費100元贈1點)，相當於點數10倍贈，另點數還可兌換主題餐廳餐券、電影票、親子樂園體驗券、指定品牌折價券等。

同時也祭出抽獎活動「消費1111抽iPhone15」即日起至11月22日單筆消費滿1,111元即可參加，共計抽出7支，另新北中和、桃園A8、桃園A19、屏東市再加碼推三日限定回饋， 即日起至11月12日刷Global Mall聯名卡單筆消費滿額享10%回饋。除了超值回饋還有超激優惠，推「超值1111、11優惠」精選1,111元優惠商品及美食11元購、買一送一，大享買好物、嗑美食。

因應天氣轉冷，以及年底消費者趁機除舊換新，帶回觀望的家電、廚電清單，加上企業也開始提前為年末尾牙獎品採購準備，Global Mall環球Online在雙11購物節推優惠專區，精選上千品項1,111元或3折起超值商品，今年以高單價、高下殺折扣3C家電，以及中價位換季小家電、保暖寢具為兩大採購趨勢，其中以輕巧電暖器、除濕機、乾衣機、多功能料理鍋為四大熱銷品項，此外還有近期超夯的iPhone15、高單價喇叭，甚至適合立冬之後進補的即食鍋物也熱賣，還有服飾配件，傢飾品、彩妝保養品、行李箱紛紛推出超值折扣，提供消費者年底前再衝一波超值購物。

消費 家電 iPhone

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