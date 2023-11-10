汎德永業財報／新車銷售成績攀升 第三季EPS 5.51元、創歷史同期新高
汎德永業（2247）第3季新車產品線銷售動能強勁，加上新車到港情況良好，推升合併營收達新台幣131.49億元，營業利益5.49億元，稅後淨利4.45億元，年增率分別為19.44％、24.86％與25.99％；每股稅後盈餘（EPS）5.51元，再創歷史同期新高。
2023年前三季合併營收達新台幣405.39億元，營業利益17.17億元，稅後淨利13.94億元，年增率分別為21.00％、28.48％與29.81％；每股稅後盈餘（EPS）17.28元，公司前三季獲利已達去年全年獲利的94.5%，續寫歷史新高紀錄。
10月合併營收35.51億元，年增9.30％；累計1-10月合併營收440.91億元，較去年同期成長19.97％，業績維持穩定成長。
台灣新車市場買氣強勁，今年前三季整體累積銷售量較去年同期成長12.2%，而汎德永業受惠豪華休旅車X1、X5、X6、X7，以及豪華房車3系列、7系列，電動車iX1、iX、i4等新車到港，交車暢旺，推動銷售表現，累計前三季合併營收達新台幣405.39億元，年增21.00％，營運表現持續優於國內整體新車市場；營業利益17.17億元，稅後淨利13.94億元，年增率分別為28.48％與29.81％；每股稅後盈餘（EPS）達17.28元，公司前三季獲利已達去年全年獲利的94.5%，續寫歷史新高紀錄。
汎德永業進一步表示，10月份Porsche全新Cayenne、電動車Taycan新車大量到港，進一步推升10月合併營收35.51億元，年增9.30％；累計1-10月合併營收440.91億元，則較去年同期成長19.97％，業績表現維持穩定成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言