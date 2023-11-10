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欣陸財報／前三季EPS 1.54元 年減52％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

欣陸投控（3703）今（10）日公告第3季財報，第3季稅後純益4.74億元，年增1.8％，每股稅後純益0.58元，小幅優於去年同期的0.57元；累計前三季稅後純益12.64億元，年減52.2％，每股稅後純益1.54元，年減52％。

欣陸投控表示，前三季營收225.63億元，年減7.8%，主要是今年不動產開發事業，也就是大陸建設建案完工交屋金額較去年同期減少，抵銷大陸工程受惠於公共工程專案貢獻，營收較去年同期呈雙位數成長之營運表現。

欣陸投控表示，營業毛利率亦較去年同期減少，主要是去年同期不動產開發事業之營收占欣陸投控合併營收比重較高，在營收及毛利率較去年同期減少之下，讓前三季營業淨利和稅後淨利均較去年同期減少。

展望未來，欣陸投控指出，三大事業體均維持充實的業務存量，截至2023年第3季底，營建工程事業的工程存量為735億元，相當於該事業體2022年合併營收的3.8倍；不動產開發事業的營收存量為125億元，相當於該事業體2022年合併營收的1.3倍；環境工程及水資源處理事業的在手合約餘額為692億元，相當於該事業體2022年合併營收的14.7倍。

營收 毛利率

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