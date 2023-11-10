影／雙11宣布起跑！ 各大電商祭高回饋搶客

藝人劉畊宏在舞台上賣力跳起「毽子舞」，為雙十一活動暖場增添買氣，雙十一購物節帶動整體業績，不僅momo購物較去年同期業績成長翻倍、蝦皮也宣布活動網頁已創在4百萬人次造訪，PChome更表示，自家電商平台累計消費金額已突破億元大關。電商品牌資深總監陳韻如表示，自PChome站上推出揪團PK戰以來，累計消費金額已經達到1億元，站上更是出現非常多位的「百萬刷手」。

超殺優惠讓民眾快點清空購物車，各平台同時祭出高額回饋，PChome喊出刷PChome聯名卡，即可享有最高回饋38%，momo購物則推出「組隊賺回饋」，回饋率最高可達23%，蝦皮刷國泰世華蝦皮購物聯名卡，更是享有最高45%的蝦幣回饋。而電商平台也統計，今年受國際物價通膨影響，民生日用品類商品，反而成為熱銷品項，像是衛生紙、奶粉、尿布等都是消費者囤貨首選之一。商品牌資深行銷部長廖君凰分析，「在全球通膨的壓力之下，民生用品仍然是我們站上熱銷的第一名，相較於去年同期我們已經看到雙位數的成長，另外美妝保健食品成長也接近兩倍。」

因應雙十一出貨速度更加流暢，PChome在倉儲物流上，也導入高密度AI技術和全自動化倉儲設備，再以全自動化無人集貨場，強化作業流程，庫內出貨效能有望加倍。

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