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長榮航營收／10月175.25億 年增46.57%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

長榮航空（2618）10月合併營收達175.25億，與去年同期合併營收119.57億相較，年增率為46.57%，客運營收則達120.36億，年增率186.88%，為10月單月的歷史新高；累計今年1~10月合併營收達1,638.24億，較去年同期成長48.14%，亦為同期的歷史新高。

長榮航空與合併子公司2023年前3季合併總營收新台幣1,462.98億，合併本期淨利為新台幣176.37億，雙雙創下歷史新高；10月客運營收則受惠雙十連假效應維持高檔，歐、美、澳長線載客率平均達9成以上，日本線載客率也都超過9成，11月份為日本賞楓旺季，預期將會維持9成以上的高載客率。

在貨運方面，市場價量趨向穩定，貨運營收已連3個月成長，第四季為航空貨運傳統旺季，並適逢電商、3C產品出貨潮，以及雙11購物節、黑色星期五折扣、聖誕節運送需求，貨運營收可望每月穩定成長，10月貨運營收為36.01億，月增率7.71%。

長榮航空已經訂購14架新機，今年年底前將再交付2架波音787-10客機，2024至2027年前再交付2架787-10客機、9架787-9客機、1架777F貨機。此外，日前董事會亦通過將於2026年至2030年間引進18架空中巴士A350-1000廣體客機，2029年至2032年交付15架空中巴士A321neo窄體客機。

營收 長榮航空

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