快訊

蚊蟲多還有灰塵！他質疑「陽台重要嗎」 過來人曝優點：大加分

楊晨熙宣布懷孕喜訊！舊愛大飛反應曝光

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱…父母恐也遇害 夫已被捕

IKKA 取得多家日系電動車零組件訂單

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

IKKA-KY（2250）已接獲日本車廠要求提出電子駐車系統（EPB）擴產及出貨美國之時程方案， IKKA-KY以其穩定的品質贏得日本車廠信賴，因此希望擴大交貨至美國，以解決目前汽車供應鏈短缺問題。

自2024起，EPB系統之銷售量可望因應美國市場而再行成長。

於2022年收購之日本Sol-plus，長期以來為日本SONY之優質供應商，隨著Sol-plus於汽車市場與電動車零組件之著墨，除持續交貨之電動車馬達核心零配件外，目前也與Sony EV電動車部門積極互動，也將有機會參與後續電動車之量產計畫。

展望明後年，IKKA-KY在汽車市場之布局不斷發展，2024年可望受惠於EPB美國新出貨市場之開拓；緊接著2025年，因應名古屋工廠之產能陸續提升，與日本汽車廠共同開發之電動車零件也將投入生產，公司營運獲利將再行提高。而與新興電動車公司（如SONY）之客戶開拓也不間斷在進行中，未來也在IKKA集團獲利上產生加分之作用。

電動車 日本 美國

延伸閱讀

兩國關係惡化 俄羅斯「片面公告」：不再接受日本協助非核化

特斯拉電動車逆勢漲價

用電動車搶攻日本市場！全新日規Hyundai Kona Electric正式上市

守護在地長輩 嘉縣大林首創文康專車與造冊貼四輪電動車牌

相關新聞

藝人都來看了！北市新豪宅「台北之星」內部曝光 1戶要價4億

北市新豪宅「Diamond Towers台北之星」今（9）日正式公開亮相，該案前身為正義國宅，經過26年整合成功，華麗轉...

科學園區成房市票房保證 近5年房價漲幅最少竟然是它

人口紅利帶動居住需求，是區域房市保值抗跌的不變真理，隨台灣高科技產業蓬勃發展，特別是各大科學園區，就業機會最多、帶動人口...

北市超級豪宅「台北之星」揭面紗 開價230~290萬

超級豪宅「台北之星」今（10）日對外公開，個案基地1,525坪，共有三棟，開價一坪230萬到290萬元，一戶總價在4億上...

全台中古屋十大熱區出爐 千萬買房僅剩這3區

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年全台屋齡五年以上中古屋的十大交易熱區，桃園市的「中壢區」和「桃園區」直接包辦交易...

全台中古屋10大熱區曝 千萬買房僅剩這3區

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年全台屋齡5年以上中古屋的10大交易熱區，以桃園市的中壢區交易量3,046筆居冠，...

未婚戶10年多33萬人！房價太貴 這縣市最多單身戶

現代人晚婚，單身戶也越來越多，根據內政部不動產資訊平台最新資料，2022年第3季全國的未婚（不含離異、喪偶）戶長人數達1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。