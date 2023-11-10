IKKA 取得多家日系電動車零組件訂單
IKKA-KY（2250）已接獲日本車廠要求提出電子駐車系統（EPB）擴產及出貨美國之時程方案， IKKA-KY以其穩定的品質贏得日本車廠信賴，因此希望擴大交貨至美國，以解決目前汽車供應鏈短缺問題。
自2024起，EPB系統之銷售量可望因應美國市場而再行成長。
於2022年收購之日本Sol-plus，長期以來為日本SONY之優質供應商，隨著Sol-plus於汽車市場與電動車零組件之著墨，除持續交貨之電動車馬達核心零配件外，目前也與Sony EV電動車部門積極互動，也將有機會參與後續電動車之量產計畫。
展望明後年，IKKA-KY在汽車市場之布局不斷發展，2024年可望受惠於EPB美國新出貨市場之開拓；緊接著2025年，因應名古屋工廠之產能陸續提升，與日本汽車廠共同開發之電動車零件也將投入生產，公司營運獲利將再行提高。而與新興電動車公司（如SONY）之客戶開拓也不間斷在進行中，未來也在IKKA集團獲利上產生加分之作用。
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