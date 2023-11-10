全台中古屋十大熱區出爐 千萬買房僅剩這3區
永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年全台屋齡五年以上中古屋的十大交易熱區，桃園市的「中壢區」和「桃園區」直接包辦交易量前二名，新北市則以4個行政區入榜為最多。如果想在全台中古屋十大熱區買房，千萬宅僅剩桃園市「中壢區」、新北市「淡水區」和台中市「北區」這3區可選擇。
觀察近一年全台十大熱區中，桃園市的「中壢區」在這一年內交易量達3046筆居冠，第二名的「桃園區」也以2869筆緊追在後，這兩區中古屋交易都十分火熱。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中壢區人口數逾42萬人，僅次於桃園區，是全桃園市第二大人口都會區，加上區域發展漸趨成熟，又有工業區設置，因此自住剛性需求強勁。近年來受惠於機場捷運題材發酵，房價明顯上揚。
她表示，這幾年桃園市政府積極完善中壢區的各項公共建設，讓交通路網及公共設施完備後，使中壢區房市能更加興盛，因此也成為全台行政區中古屋交易量之首。
至於第二名的桃園區，目前人口數逾46萬人，為全國人口第二高的行政區，也是桃園市的政經中心。桃園區內商業發展集中在桃園站前生活圈，近年推案則集中在中路重劃區內。
該區不僅有多條公車路線可直達雙北地區，還有台鐵桃園站，國道一號、二號，及台1線經過，桃園捷運也正有三條路線正在規劃、興建當中，預計於2026年完工，吸引許多有自住需求的購屋族群進駐。
這幾年全台房價齊漲，讓千萬內的房屋越來越稀有，觀察近一年全台中古屋十大熱區中僅剩桃園市「中壢區」、新北市「淡水區」和台中市「北區」3區。
陳金萍指出，淡水區是前十名中古屋交易熱區中，新北市唯一平均總價還在千萬以內的行政區。該區地處雙北相對邊陲地帶，交通成為當地的一大痛點，再加上維護成本過高、外地的投資客漸漸撤離等因素，使得以自住需求為主的淡水區，當地中古屋平均總價還能有著千萬以內的實惠價格。
陳金萍表示，台中市近年來蛋白區新屋價與蛋黃區的中古屋差價逐年縮小，使得不少年輕購屋族群開始選擇在生活機能完善且交通便捷的市中心買中古屋。
台中市「北區」為台中比較早期發展的繁華商圈，生活機能、交通建設都極為便利，區內有三所大學，及中國附設醫院、中友百貨、親親戲院、台中公園、湖心亭等許多利多設施，無論教育、文化、娛樂等產業都很發達。
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