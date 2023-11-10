全台中古屋10大熱區曝 千萬買房僅剩這3區

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年全台屋齡5年以上中古屋的10大交易熱區，以桃園市的中壢區交易量3,046筆居冠，第二為桃園區2,869筆，若以區域來看，則以新北市4行政區入榜最多，10大熱區中，僅剩三區平均總價還在千萬內。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，目前中壢區人口數逾42萬人，僅次於桃園區，是全桃園市第二大人口都會區，再加上區域發展漸趨成熟，又有工業區設置，因此自住剛性需求強勁，加上近年來也受惠於機場捷運題材發酵，機捷延伸到市區各站陸續完工，促使本區房價明顯上揚。

陳金萍指出，該區的高鐵青埔及過嶺重劃區等新興重劃區的預售屋更是價量齊揚，中古屋交易熱潮也被帶動起來。近年桃園市政府也積極完善中壢區的各項公共建設，包含鐵路地下化工程、捷運藍線延伸機場、綠線興建及中壢運動公園開闢規劃等，讓交通路網及公共設施完備後，使中壢區房市能更加興盛，因此也成為全台行政區中古屋交易量之首。

第二名的桃園區目前人口數逾46萬人，為全國人口第二高的行政區，也是桃園市的政經中心。陳金萍表示，桃園區內商業發展集中在桃園站前生活圈，近年推案則集中在中路重劃區內。

桃園區一直以來也是桃園市發展重鎮之一，不僅有多條公車路線可直達雙北地區，還有台鐵桃園站，國道一號、二號，及台1線經過，桃園捷運也正有三條路線正在規劃、興建當中，預計於2026年完工。未來再搭配上TPASS通勤月票，讓該區交通更加便利。而極具發展性的前景也使當地房市十分熱絡，吸引許多有自住需求的購屋族群進駐。

全台10大熱區中，若要找尋千萬宅，僅剩桃園市中壢區、新北市淡水區和台中市北區。陳金萍指出，桃園市作為電子零組件製造業、光電等產業重鎮，也具備航空城區位優勢，就業機會多帶來強勁自住需求，加上桃園屋齡普遍相對年輕、房價也較鄰近的雙北及新竹親民。

中壢區又屬發展成熟的生活圈，且能往外延伸新興發展的重劃區，故而成為許多自住客的首選區域。中壢也因為發展時間較早及擴及的範圍較廣，當地有很多屋齡20年以上的中古屋，因此平均總價還能落在千萬以內，購屋族群也更有機會以較低預算買到物美價廉的產品。

陳金萍表示，淡水區是前十名中古屋交易熱區中，新北市唯一平均總價還在千萬以內的行政區。該區地處雙北相對邊陲地帶，交通成為當地的一大痛點，再加上維護成本過高、外地的投資客漸漸撤離等因素，使得以自住需求為主的淡水區，當地中古屋平均總價還能有著千萬以內的實惠價格。

至於台中市，陳金萍表示，台中市近年蛋白區新屋價與蛋黃區的中古屋差價逐年縮小，使得不少年輕購屋族群開始選擇在生活機能完善且交通便捷的市中心買中古屋。

台中市北區為台中比較早期發展的繁華商圈，生活機能、交通建設都極為便利，區內有三所大學，及中國附設醫院、中友百貨、親親戲院、台中公園、湖心亭等許多利多設施，無論教育、文化、娛樂等產業都很發達。

北區的三大熱門商圈皆發展成熟，生活機能完善又發達，中古屋又有低公設且價格親民等特色，是一個宜居樂活的好地方，對自住族群具有強大的吸引力，也造就了中古屋交易的熱絡。 桃園區為桃園的政經中心，商業、交通發展全面，隨基北北桃生活圈逐漸成型，桃園區房市持續熱絡，成為近一年全台中古屋交易量的第二名，房市示意圖。圖／永慶房產集團提供

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