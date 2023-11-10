省房價單身都往這縣市跑？這縣市未婚戶長10年增65%

現代人晚婚，單身戶也越來越多，根據內政部不動產資訊平台最新資料，2022年Q3全國的未婚(不含離異、喪偶)戶長人數達142.2萬人，比十年前109.2萬人，足足多了33萬人，增幅30%。

各縣市當中，以新竹縣增幅最高，達64%，其次為桃園市51%，苗栗縣則以增加45%，躍居未婚戶長增幅最大的第三名縣市。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，一般人遷戶籍的時機點，多半是結婚成家，或是搬新家入籍，為子女學區卡位，因此若未婚又獨立戶籍，常見是穩定工作居住後，認同該縣市的生活和福利，或購屋後為設定自用住宅而獨立戶籍，也反映出該縣市單身人口或單身購屋者的狀況。

張旭嵐進一步指出，未婚戶長增幅最高的縣市，多半有強大的新創類產業動能，比如新竹縣有竹科，桃園有龍科、桃科等產業園區發展，苗栗縣有竹科竹南園區，相較中南部多為傳產類職缺，北台灣工作吸引年輕人口進駐，而這些科技新貴，收入高，往往看好產業長期發展，積極購屋置產，因而帶動房市需求，以及遷籍的規劃；再加上高鐵和機捷通車，拉近了台灣一日生活圈的距離，單身人口跨縣市工作，且移居置產的情況也更加明顯。

單身戶長人數最多的縣市，仍以新北市28.1萬人居冠，其次為高雄的19.6萬人，台北也有19.4萬人。

張旭嵐指出，雙北都會區工作機會多，吸引年輕人求職，高雄房價相對親民，就近安身立命還算容易，但台北市單價七字頭，新北市大約半價可成家，不少北漂上班族，選擇「台北工作，新北買房」，因此未婚戶長數量多。

而花東或其他較傳統的縣市，通常置產觀念也較保守，除了青年外流狀況嚴重，在地人也多偏向結婚才置產，因此未婚戶長增幅也較緩。 全台本島各縣市十年間未婚戶長人數變化。資料來源／台灣房屋

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