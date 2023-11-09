築間餐飲集團力挺台灣影視產業發展 舉辦企業電影包場

台灣首部結合動畫的醫療主題電影，魏德聖新片《BIG》搶攻年底大檔。築間餐飲集團為力挺國片，用實際行動支持台灣影視產業發展，今(9)晚搶鮮在電影上映前舉辦企業電影包場活動，邀請集團員工一起進影城，欣賞導演魏德聖新作816「BIG」。

在這次搶先包場特映會之前，築間餐飲集團企業社會責任室還邀請魏德聖到台中，與員工分享如何用好的電影影響很多人、做更多有意義的事及何實現夢想。經過今晚的包場特映會，更能深刻體會導演對於每一件事的堅持。

搶先包場特映會過程中，魏德聖親切的在座位區陪著築間餐飲集團員工一起欣賞新作，更在會後與員工分享新作816「BIG」拍攝過程中的點點滴滴，以及電影帶給民眾、社會的啟發，給了每一位的正向能量啟發。

電影故事源起，是多年前魏德聖在電視紀錄片中訪談一位已截肢康復的癌童，這位女孩樂觀的態度，給了他相當大的震撼與啟發，因此決定將這齣埋藏許久的劇本付諸實現。

電影中描述著6個來自不同社會階層、不同面向的家庭，因故搬到同一間兒童癌症病房，從彼此衝突到最後相互扶持的溫馨故事，電影打破大眾對於兒童癌症病房嚴肅的刻板印象，導演期盼用明亮的畫面、輕鬆的劇情帶領觀眾重新感受生命的美好。

導演魏德聖首次嘗試溫馨的家庭題材，多達21 位的主演群堪稱台灣電影之最，更挑戰將動畫結合真人實拍的電影。

魏德聖表示：「因為現實世界的病童無法自由地活動，但在動畫的世界他們擁有無限的可能性，所以這次決定使用動畫的形式，將七位病童化身小勇士奮力對抗惡魔軍團」，同時也考量過度真實的醫療行為會影響觀影感受。

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