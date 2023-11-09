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合一糖尿病足傷口潰瘍新藥 通過大陸審查取得藥證

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

中天集團旗下合一（4743）生技開發的糖尿病足傷口潰瘍新藥ON101，經過兩年多的審評，中國藥品監督管理局藥品審評中心今（9）日公告通過審評，且中國國家藥品監督管理局（MMPA）也已正式核發藥證，ON101最慢明年初就可正式進軍大陸市場，搶攻年800萬名治療商機。

合一開發的植物新藥ON101，在台灣以「速必一乳膏」為名，今年已核准納入健保給付，國際市場的拓展也陸續開花結果，其中馬來西亞、新加坡已取得藥證。

至於ON101在大陸的發展是由合一另一關係企業中天上海向中國藥品監督管理局藥品審評中心申請上市審評，審評流程超過兩年以上，中國藥監局藥品審評中心甚至多次以「暫停」為名讓該藥審評流程陷於停頓。

直到今日，中國藥監局藥品審評中心終於公布，由中天上海申請的「香雷糖足膏」（即ON101）已在11月9日正式獲得醫藥准字ZC20230001。由於大陸官方已公布藥證字號，意謂著MMPA已正式批准藥證。

法人分析，合一鎖定的糖尿病足傷口潰瘍疾病，中國大陸約有800萬人，目前並沒有任何適當的藥物，多數患者罹患這項疾病之後，最普遍的醫療處置方式就是截肢。由於合一的「速必一乳膏」目前在台灣相關患者的滲透率已達一成以上，若是「香雷糖足膏」成功打入中國大陸市場，合一及中天有機會共同搶攻百億市場商機。

合一 糖尿病

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