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2023新南向實戰論壇將登場 八國買家、五大領域齊聚

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

商研院表示，國際貿易是台灣經濟成長的主要來源，新南向國家更是我國推動經貿往來的重點市場；為能推廣台灣產業的優勢，激發新南向國家業者採購台灣產品，有效促進雙邊經貿往來，商研院將於11月14日舉辦「2023新南向實戰論壇」，執行新南向市場創新行銷計畫，屆時將有八國買家、五大領域登場。

商研院指出，五大領域包括：食品科技（Food Tech，印尼、菲律賓）、智慧農業（i-Farming，泰國、澳洲、紐西蘭）、醫療科技（Health Tech，印度、越南）、循環經濟（BCG，馬來西亞、泰國）和智慧能源（Smart Energy，新加坡、馬來西亞），並邀請新南向8國買家來台，與我國業者進行面對面交流。

此外，活動現場將同步透過遠端連線，邀請新南向各國的公協會或專業部門，協助分享當地產業的發展特色與市場商情；包括印尼食品飲料製造協會、泰國智慧青農協會、印度醫療協會、馬來西亞砂拉越科技公會、新加坡南洋理工大學等，並藉其專業觀點，更能協助國內企業掌握新南向市場的環境與脈動。

商研院表示，展望2024年，或許仍充滿變動與不平靜。有別於企業自行前往國外接洽，在不熟悉的市場單打獨鬥，「新南向市場創新行銷計畫」整合資源，並運用創新性的行銷活動，將國外市場的資訊與需求拉到國內業者面前，建立「D2B」（Direct To Buyers，直接對應買家）的經貿模式，產業先進可於11月14日齊聚論壇現場，從觀察市場到掌握市場，為企業績效布新局。

新南向 農業

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